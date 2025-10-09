Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 октября РФ атаковала Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 87 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других моделей, атаковавших север, юг и восток Украины.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 12 локациях.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Граждан призывали соблюдать меры безопасности.

Напомним, Россия атаковала Сумщину десятками дронов и авиабомб. В результате обстрелов погибли трое мирных жителей.

Ночью 9 октября российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.