Повторний обстріл на Чернігівщині: пошкоджено техніку пожежників

Фото: ДСНС Чернігівщини

В результаті повторного російського обстрілу було пошкоджено техніку підрозділу ДСНС та пожежної команди в селі Жадове Новгород-Сіверського району

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Напередодні ввечері через падіння російського БпЛА виникла пожежа в магазині, площею близько 120 кв.м.

Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

Під час проведення робіт ворог завдав повторного удару. На щастя, у цей момент вогнеборці перебували у безпечному місці і не постраждали.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня російські війська завдали удару безпілотниками по одному із сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, магазини, будівля сільради та автомобіль.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі РФ атакувала Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів, понад 70 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 87 дронів.