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10 ноября 2026, 14:45

Астафьеву наградили орденом княгини Ольги: кто еще получил награды

10 ноября 2026, 14:45
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский наградил певицу, телеведущую и волонтерку Дарию Астафьеву орденом княгини Ольги III степени. Награду ей присвоили за вклад в культурную и общественную деятельность

Об этом говорится в указе президента, обнародованном на сайте главы государства, передает RegioNews.

В указе отмечено, что Астафьеву отметили волонтером, певицей, телеведущей и основательницей книжного приложения UnderBook.

Вместе с ней орден княгини Ольги получили еще десять женщин. Среди них:

  • руководительница интерактивных выставок Ukraine WOW и "Той день" Ярослава Гресь,
  • директор Музея современного украинского искусства Корсаков Татьяна Репницкая,
  • директор Таллиннского международного кинофестиваля Tallinn Black Nights Film Festival Тиина Локк-Трамберг.

Чем известна Дарья Астафьева

Дарья Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Покрове на Днепропетровщине. Широкую популярность приобрела как фотомодель. В 2006 году стала Playmate месяца украинского издания Playboy, а в следующем году получила титул "Девушка года".

В 2007 году приняла участие в шоу "Фабрика звезд", а в 2008-м стала участницей группы NikitA, с которой выступала до 2017 года. Также занималась сольной музыкальной карьерой, снималась в кино и работала телеведущей.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Астафьева присоединилась к волонтерству и организовывала благотворительное собрание на нужды украинских военных. В частности, участвовала в рекламных кампаниях в поддержку собрания вместе с группой Курган & Agregat.

В декабре 2022 года ее наградили отличием президента "Золотое сердце" за вклад в развитие волонтерского движения.

В 2023 году Астафьева основала приложение UnderBooks для прослушивания аудиокниг на украинском языке.

27 октября 2026 вместе с учителем Артуром Пройдаковым она также читала Радиодиктант национального единства.

Напомним, ранее Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Трамп наградили за гуманитарную помощь Украине, поддержку украинских детей и помощь людям, пострадавшим от российской агрессии.

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указ Зеленский Владимир певица волонтерка орден Астафьева
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