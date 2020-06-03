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03 июня 2020, 10:59 20

Мэр Львова назвал причины рекордного числа новых больных COVID-19 за сутки

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03 июня 2020, 10:59 20
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За прошедшие сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-тестов, 96 из них оказались позитивными
Фото: из открытых источников
За прошедшие сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-тестов, 96 из них оказались позитивными

Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки может быть следствием увеличения тестирования и нарушений карантина.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объясняется такое количество просто: больше тестов – больше больных", - написал он.

По его словам, в соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты".

Посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится", - отметил мэр.

Садовый подчеркнул, что на данный момент главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 3 июня выявили 24 823 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки обнаружили 483 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.


коронавирус карантин Львов мэр пандемия
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