Мэр Львова назвал причины рекордного числа новых больных COVID-19 за сутки
Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки может быть следствием увеличения тестирования и нарушений карантина.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объясняется такое количество просто: больше тестов – больше больных", - написал он.
По его словам, в соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты".
Посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится", - отметил мэр.
Садовый подчеркнул, что на данный момент главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 3 июня выявили 24 823 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки обнаружили 483 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
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