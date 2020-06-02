Против эксмера Славянска Нели Штепы открыли еще одно уголовное дело

Штепе инкриминируют умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений

Штепе инкриминируют умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Патриот Донбасса".

Зарегистрировать производство полицию обязал Славянский межрайонный суд.

В производстве речь идет о событиях 13 апреля 2014 года, когда на трассе Киев-Довжанский, рядом с поселком Семеновка, было осуществлено нападение пророссийских боевиков на бойцов "Альфа" СБУ. Тогда во время нападения погиб один боец подразделения "А" СБУ Геннадий Биличенко, еще пятерых ранили.

По словам Андрея Дубовика, подполковника СБУ, который принимал участие в том бою и получил ранение, в тот день бойцы "Альфы" расположились на площадке рядом с трассой. Рядом с ними стояла техника десантников, а на обочине трассы были также три авто руководства. Неля Штепа приехала туда примерно в 8 часов утра.

Мы сидели в машинах, нас не было видно. Штепа приехала с депутатами. Через некоторое время туда приехал Игорь Гиркин в форме украинского милиционера. Затем он уехал. Она могла хотя бы предупредить, после того, как он уехал, сказать, кто это, но она этого не сказала", – рассказывает подполковник.

После отъезда Штепы за некоторое время началось нападение, которое привело к гибели человека и ранениям.

Бывший боец "Альфы" также рассказал, что никого из них относительно событий 13 апреля никуда не вызывали, не брали объяснений и не допрашивали.

А вот по заочному обвинению Гиркина нас вызвали, и мы все давали показания. Это было в январе позапрошлого года", – добавил Дубовик.

Он и другие бойцы рассказывали следователям о действиях Штепы и ее участии в тех событиях, но никаких последствий не было.

Также Андрей Дубовик сообщил, что отправил в полицию Славянска письма со своими показаниями в отношении Штепы и готов давать показания по событиям 13 апреля 2014 года.

Напомним, бывшую городскую главу Славянска, эксрегионалку Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она известна публичными призывами к поддержке пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Штепу арестовали в июле 2014 года, того же года началось расследование. С того времени несколько районных судов в Харькове начинали рассматривать дело с самого начала. В октябре 2019 года дело передали в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес избрание меры пресечения эксмеру Славянска Донецкой области Нели Штепе из-за карантина.