Николай Томенко примет участие в выборах мэра Киева
Движение "Родная страна", который возглавляет Томенко, формирует команды для местных выборов в регионах
Движение "Родная страна", который возглавляет Томенко, формирует команды для местных выборов в регионах
Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко по итогам заседания Высшего совета сообщил об участии команды в местных выборах
Об этом Николай Томенко сообщил на своей странице в Facebook, пишет Regionews.
Подготовка уже началась в Киевской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Херсонской и Черкасской областях.
Политик также сообщил, что сейчас завершается формирование команды для выборов в городской совет столицы, а кандидатом на должность городского головы Киева партия определила Николая Томенко.
Опубліковано Миколою Томенком Середа, 3 червня 2020 р.
Напомним, Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.
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