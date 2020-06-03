Николай Томенко примет участие в выборах мэра Киева

Движение "Родная страна", который возглавляет Томенко, формирует команды для местных выборов в регионах

Фото:facebook.com/m.tomenko/photos

Движение "Родная страна", который возглавляет Томенко, формирует команды для местных выборов в регионах

Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко по итогам заседания Высшего совета сообщил об участии команды в местных выборах

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