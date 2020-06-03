18:22  03 июня
На Троицу украинские телеканалы будут транслировать богослужения в прямом эфире
14:58  03 июня
САП и НАБУ завершили следствие по делу Гладковского
14:13  03 июня
Шмыгаль назвал новые требования МВФ для Украины
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
03 июня 2020, 15:38 3

Николай Томенко примет участие в выборах мэра Киева

Читайте також
українською мовою
03 июня 2020, 15:38 3
Читайте також українською мовою
Движение "Родная страна", который возглавляет Томенко, формирует команды для местных выборов в регионах
Фото:facebook.com/m.tomenko/photos
Движение "Родная страна", который возглавляет Томенко, формирует команды для местных выборов в регионах

Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко по итогам заседания Высшего совета сообщил об участии команды в местных выборах

Об этом Николай Томенко сообщил на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

Подготовка уже началась в Киевской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Херсонской и Черкасской областях.

Политик также сообщил, что сейчас завершается формирование команды для выборов в городской совет столицы, а кандидатом на должность городского головы Киева партия определила Николая Томенко.

Напомним, Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.

Читайте также: Местные выборы: Кличко сформировал предвыборный штаб


Николай Томенко Киев мэр выборы Кандидат Родная страна
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В "Слуге народа" назначили руководителей областных ячеек
03 июня 2020, 13:47
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
Мэр Львова назвал причины рекордного числа новых больных COVID-19 за сутки
03 июня 2020, 10:59
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
02 июня 2020, 21:54
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Симчишин Александр
Городской голова Хмельницкого
Все досье »