В Ровенской области будут судить пятерых за переправку мужчин за границу

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области в суд направили материалы уголовного производства в отношении пятерых мужчин, подозреваемых в организации незаконного пересечения государственной границы для военнообязанных

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в марте 2026 года фигуранты пообещали четырем мужчинам призывного возраста помочь незаконно уехать за границу. Деньги они должны были передать через знакомого при выполнении договоренности.

8 апреля трое фигурантов 19, 25 и 31 года прибыли в оговоренное место на двух автомобилях. В одном транспортном средстве они разместили военнообязанных, а в другом их рюкзаки.

Как объясняли организаторы, так было бы легче скрыться без вещей в случае разоблачения пограничниками. Мужчины планировали миновать пункт пропуска и доставить своих "клиентов" в границу, однако их задержали правоохранители.

Еще двое фигурантов в возрасте 20 лет полицейские задержали в Ровно во время передачи денег.

Всем пяти сообщили о подозрениях, а суд избрал им меры пресечения. Досудебное расследование было завершено, обвинительные материалы направили в суд.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.