В Киевской области мужчина поджег микроавтобус
Инцидент произошел в Белой Церкви. Правоохранители задержали злоумышленника
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В Telegram-канале мужчина получил предложение поджечь автомобиль. Зажигалкой он поджег тряпку с жидкостью для розжига и поджег переднюю часть микроавтобуса Volkswagen. После этого он скрылся.
Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель.
"В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали правоохранители.
Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, который поджег авто знакомого. Оказалось, это произошло из-за конфликта.
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