В Киевской области мужчина поджег микроавтобус

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Telegram-канале мужчина получил предложение поджечь автомобиль. Зажигалкой он поджег тряпку с жидкостью для розжига и поджег переднюю часть микроавтобуса Volkswagen. После этого он скрылся.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель.

"В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, который поджег авто знакомого. Оказалось, это произошло из-за конфликта.