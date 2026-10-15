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15 октября 2026, 22:08

В Херсонской области в результате российских обстрелов ранены пять человек

15 октября 2026, 22:08
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Фото иллюстративное
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В течение 15 октября русские военные атаковали населенные пункты Херсонской области минометами, ствольной артиллерией и беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 известно о 5 раненых

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Все пострадавшие жители Нововоронцовки. Они получили травмы в результате артиллерийских обстрелов, произошедших утром. Из-за взрывов в населенном пункте также повреждены несколько частных домов.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений - по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в результате российского авиаудара по Славянску Донецкой области погибли два человека. Повреждены частный и трехэтажный жилые дома, под завалами которых оказались люди.

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