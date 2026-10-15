Чиновника Гостаможслужбы задержали из-за взятки на $25 тысяч

Фото: Офис Генерального прокурора

Заместитель начальника одного из управлений Дермислужбы задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды за трудоустройство в таможню с последующим оформлением отсрочки от мобилизации и помощь с поступлением в университет

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора фигуранту сообщили о подозрении. Он занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела Департамента по работе с персоналом Гостаможслужбы.

По версии следствия, чиновник обещал трудоустроить мужчину в таможне, что должно стать основанием для оформления отсрочки от мобилизации. За эту услугу он попросил 25 тысяч долларов. В сентябре 2026 года стражи порядка задокументировали получение им 15 тысяч долларов.

Кроме того, следствие установило, что должностное лицо, вероятно, действовало в сговоре с неустановленными должностными лицами одного из профильных университетов и предлагало помощь с поступлением в заведение высшего образования. Сначала он попросил за это 8 тысяч долларов, а затем увеличил сумму до 10 тысяч. По данным следствия, в августе 2026 он получил эти средства для себя и других лиц.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о пособничестве в получении неправомерной выгоды и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия. Правоохранители устанавливают всех возможных участников схемы, в том числе среди чиновников университета.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.