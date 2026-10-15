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15 октября 2026, 22:20

Пограничники накрыли огнем кафиров, скрывавшихся в лесах Херсонщины

15 октября 2026, 22:20
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Фото: Госпогранслужба
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Военные поделились свежими кадрами с фронта. Украинские защитники показали, как россияне пытаются прятаться в лесах

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинские операторы БПЛа нашли десять россиян, которые передвигались небольшими группами, и прятались среди деревьев. Однако тепловизионные камеры смогли их "найти". В результате пилоты атаковали также замаскированный автомобиль и три антенны связи, которые оккупанты установили на верхушках деревьев.

"ГНСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотделимой составляющей сил обороны Украины", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.

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