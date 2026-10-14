Трамп ставит все на капитуляцию

К сожалению, я ошибся, считая, что перед выборами Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк

К сожалению, я ошибся, считая, что перед выборами Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк

Фото из открытых источников

1. Трампу нужен блицкриг по Украине и он считает, что российские обстрелы баллистики без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужно какое-то соглашение, на которое согласится Украина, чтобы говорить, что он чего-то добился.

2. Сегодня-завтра будут важными днями в том плане, что после ночного заявления Зеленского, вся американская пресса будет говорить об остановке передачи разведданных. Трамп, безусловно, это опровергнет. Через день-два мы увидим социологию по этому вопросу. И от этой социологии во многом будет зависеть то, как Трамп будет действовать в последующие дни. Сейчас время идет не на месяце или даже неделе, а на дне. Как я понимаю, коррекция всех действий производится и будет происходить практически в онлайн режиме. Правда, мы имеем дело с Трампом, критически относящимся к социологии, потому что дважды американские социологи не попадали именно с результатами Трампа.

3. Сегодняшний обстрел Киева, по мнению Кремля, мало повлияет на действия Трампа для которого главное – любой вид сделки. Поэтому грех было не воспользоваться такой возможностью.

4. К сожалению, нынешняя ситуация показывает, что европейская разведка, на которую были определенные надежды, сильно отстает от американской.

5. Перед нами стоит сверхсложная дилемма, что делать дальше. Пока мы заняли странную позицию словесной эскалации, которая контпродуктивна. Квинтэссенция этой позиции - заявление министра иностранных дел Сибиги: "Менее чем через два года мы прошли путь от "у вас нет козырей” до "не играйте своими козырями”. Это достижение". Какова цель этого заявления? Понравиться украинцам? Может быть. Но он не решает фундаментальных проблем. Особенно на фоне того, что ситуация складывается так, что европейцы вряд ли могут разрулить ситуацию, так я это уже несколько раз до того.

6. В сухом остатке мы имеем ситуацию, когда Трамп хочет имитацию соглашения, Путин считает, что у него развязаны руки, европейцы готовы подыграть Трампу в каком-то формате (формат пока не ясен), мы эскалируем ситуацию на словах, похоже, не имея стратегии.

7. Эти выборы в США Трамп превратил в референдум по поддержке самого себя. На кону стоит не только вопрос большинства в сенате, но и контроль над партией. Потеря большинства в сенате может привести к расколу в партии и в перспективе к ситуации, когда Трамп свои же могут заставить повторить то, что в свое время сделал Никсон. В отличие от Путина, Трамп буйный и, несмотря на многие оговорки, готов воевать открыто. И мы стали одним из основных элементов этой войны.

8. У нас есть две возможные стратегии: или пойти на прямую конфоронтацию и ударить по НПЗ, при этом сделав максимально разумную информационную подачу в США. Или пойти на имитацию соглашения в ожидании окончания выборов. Обе стратегии плохи. Нужно выбрать ту, где нас по-максимуму поддержать наши единственные союзники – европейцы.

9. Но, при этом, мы должны помнить: когда мы пройдем этот этап, наша следующая критическая точка март 2027 года, когда, возможно, сменится власть во Франции. Наверное, пора думать о новой стратегии.