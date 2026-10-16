Певица Мила Нитич призналась, сколько тратит на аренду квартиры в Киеве

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Мила Нитич рассказала, что ее доходы зависят от количества корпоративов и концертов. При этом она совмещает музыку с карьерой преподавателя

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

"Смотри, у нас не бывает одинаковых месяцев. Ты знаешь, что у артистов сегодня может быть три корпоратива, четыре концерта, завтра - десять и так далее. То есть давай будем говорить в среднем - до пяти тысяч долларов", - объяснила артистка.

Также Мила Нитич рассказала, что ежемесячно на аренду квартиры в столице она тратит 15 тысяч гривен. За жилье она платит по школьной зарплате, которая составляет примерно 17-20 тысяч гривен.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.