Нарколаборатория в частном доме Черкасской области: 28-летнего киевлянина приговорили к 9 годам

Фото: Киевская городская прокуратура

28-летний житель Киева приговорен к девяти годам лишения свободы за участие в преступной организации, которая производила и сбывала психотропные вещества

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, всего за две недели мужчина изготовил более 11,1 кг PVP и более 2,3 кг альфа-бромвалерофенона в нарколаборатории Черкасской области.

В начале февраля 2026 года организатор привлек мужчину к работе "лаборантом" в нарколаборатории, обустроенной в частном доме. Там производили психотропные вещества.

Во время обыска правоохранители изъяли лабораторное оборудование, в частности, колбы, вытяжку и холодильное оборудование, прекурсоры и изготовленные психотропные вещества. В тот же день задержали восемь человек.

Суд признал киевлянина виновным в участии в преступной организации, незаконном хранении прекурсоров в большом размере, а также незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта особо опасных психотропных веществ в особо крупном размере.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Это уже второй обвинительный приговор по поводу участников преступной организации, разоблаченной во время масштабной спецоперации "Рубикон".

Досудебное расследование по организатору и другим членам группировки продолжается. Обвинительный акт в отношении еще одного участника организации находится на рассмотрении суда.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.