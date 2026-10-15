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15 октября 2026, 22:35

5-й год великой войны: в Киеве установили первое мобильное укрытие

15 октября 2026, 22:35
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Фото из открытых источников
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В столице на пятый год полномасштабной войны установили первое в городе мобильное укрытие. Оно будет находиться у остановки общественного транспорта

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.

Профинансировали покупку и установку мецената. Укрытие обустраивают на Берестейском проспекте, рядом с остановкой "Парк Ивана Багряного". Через нее курсируют троллейбусы маршрутов №№ 4, 5 и 7. Укрытия также приспособлены для нужд людей из числа маломобильных групп.

"Заметим, что в ближайшее время предприятие планирует приобрести и установить 14 укрытий. Сейчас идет процедура закупки", - говорят в КГГА.

Напомним, ранее ввели новый порядок оповещения о воздушной угрозе , предусматривающий разный алгоритм действий в зависимости от уровня опасности. Теперь желтый уровень воздушной угрозы не означает автоматической остановки или переноса культурного события.

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