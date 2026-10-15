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15 октября 2026, 19:53

Смертельная стрельба в Ровенской области: задержали двух подозреваемых

15 октября 2026, 19:53
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Фото: полиция Ровенской области
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В Дубенщине Ровенской области во время стрельбы погиб 27-летний житель Ровно. Мужчина получил два огнестрельных ранения в спину. Полицейские менее чем за восемь часов разыскали и задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Стрельба произошла 14 октября около 18:30 на автодороге Киев — Чоп у автозаправочной станции в селе Зеленый Гай.

По предварительным данным стражей порядка, накануне между 27-летним жителем Ровно и 41-летним жителем Дубна возник конфликт. На другой день мужчины договорились встретиться, чтобы выяснить отношения. На встречу каждый прибыл со своими знакомыми.

Во время общения между компаниями вновь возник словесный спор, переросший в драку. Один из участников конфликта повредил колесо автомобиля Volkswagen, на котором приехали оппоненты.

Когда участники стычки пытались уехать, мужчины на автомобиле BMW начали преследовать их. Во время движения один из фигурантов открыл огонь из автоматического оружия в направлении Volkswagen. В результате стрельбы 27-летний житель Ровно получил два огнестрельных ранения в спину и погиб на месте.

К розыску причастных был привлечен личный состав территориальных и структурных подразделений полиции. Правоохранители установили автомобиль BMW, по которому передвигались мужчины, разыскали его и остановили.

Один из подозреваемых — 44-летний житель Дубна — был задержан. По данным полиции, во время конфликта он повредил колесо автомобиля пострадавших и нанес телесные повреждения товарищу погибшего.

Около четырех часов утра правоохранители установили местонахождение и задержали 41-летнего жителя Дубна. Человек скрывался в лесополосе вблизи села Крылов.

Оба задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все происшествия преступления.

Напомним, в сентябре близ Доброполья Донецкой области российские военные казнили двух пленных бойцов Нацгвардии . По факту военного преступления было начато расследование.

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