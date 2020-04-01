Топ-5 кадровых провалов президента Зеленского

Одной из ключевых проблем власти является хаотичная и непродуманная кадровая политика. Последние отставки нескольких министров, которые были назначены на свои должности месяц назад, также свидетельствуют о том факте, что кадровая политика является непродуманной и ситуативной

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Одной из ключевых проблем власти является хаотичная и непродуманная кадровая политика. Последние отставки нескольких министров, которые были назначены на свои должности месяц назад, также свидетельствуют о том факте, что кадровая политика является непродуманной и ситуативной

Об этом пишет в своем блоге политтехнолог и Екатерина Одарченко, передает RegioNews.

По ее словам, скандал вокруг брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который получал деньги за кадровые назначения на государственные должности, также является показательным.

"Игорь Уманский приступил к работе министром финансов 5 марта, а уже 30 марта был уволен с этой должности без объяснения причин и обоснования. Наверное, это абсолютный антирекорд продолжительности работы министра украинского правительства", - пишет она.

Во время, когда объявлен карантин, назначают уже третьего министра здравоохранения, поэтому очевидно, что перед властью остро стоит проблема кадровой политики.

"Назначенные главой государства летом прошлого года чиновники продемонстрировали отсутствие каких-либо результатов работы. Для развития Украины нет никакой пользы от их деятельности", - отмечает Одарченко.

Она утверждает, что кадровая политика в Украине полностью провалена, поскольку люди, назначенные на ключевые должности, на имеют необходимых компетенций и приводит целый ряд ярких примеров кадровых ошибок.

Руслан Рябошапка за время своей каденции на посту Генерального прокурора не обеспечил обещанных доказательных расследований по коррупционерах для передачи дел в суд. В результате обещания о том, что весна придет и коррупционеры будут сидеть, остались громкими прокламациями. Рябошапка также обещал реформировать прокуратуру, однако не сделал абсолютно ничего.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук обещал в течение 5 лет увеличить ВВП страны на 40% и привлечь 50 млрд долларов внешних инвестиций, но не смог даже обеспечить банальные поступления в Государственный бюджет 2019 года. В результате дефицит составил более 50 млрд грн. Он и министры его правительства показали себя чемпионами по профессиональной некомпетентности.

Среди "достижений" правительства Гончарука - значительный спад в экономике, подсадки на "финансовую иглу", которую некоторые считают финансовой пирамидой ОВГЗ, нулевая готовность к предотвращению и противостоянию эпидемии коронавируса, неспособность прогнозировать развитие событий даже на краткосрочном горизонте.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не только собрал на себя и был непосредственным участником всех самых громких политических скандалов, но и стал генератором большинства из них.

Например, неуклюжая попытка уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА в июле 2019 оказались настолько юридически безграмотной, что нанесла непоправимые репутационные потери дипломированному юристу Богдану.

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая просто не справилась со своей обязанностью как руководитель системы здравоохранения по организации противодействия эпидемии коронавируса. Вместо решительных и профессиональных действий руководителя мы видели неуклюжий пиар типа самоизоляции в Санжарах.

Бывший председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышев был назначен Владимиром Зеленским. Первый руководитель КОДА при каденции нынешнего главы государства Михаил БНО-Айриян за время своего пребывания на посту пальцем о палец не ударил и ушел, потому, что ему просто надоело.

Алексей Чернышев тоже ничего не делал, но использовал время продуктивнее: стал человеком известного бизнесмена Игоря Коломойского. И потом, по квоте Ермака-Коломойского был назначен в правительство Дениса Шмыгаля на должность министра развития общин и территорий.

По мнению Екатерины Одарченко, этих примеров достаточно для вывода, что кадровая политика в режиме ручного ситуативного управления не может принести никаких качественных результатов.

Без институционального развития политической среды страны и ответственной кадровой политики ситуация не изменится к лучшему, считает она.