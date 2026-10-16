Известная украинская журналистка потеряла брата: ему было всего 29
Журналистка Алина Доротюк сообщила о смерти ее брата. За его жизнь боролись врачи
Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.
По словам Алины Доротюк, состояние ее 29-летнего двоюродного брата было критическим. Он перенес две трепанации черепа, но врачи предупредили близких о худшем развитии событий.
Журналистка отметила, что окончательные выводы о смерти Романа будут устанавливать следствие. Также она поблагодарила людей, которые ее поддерживают и помогают ей и ее семье пережить потерю.
Напомним, накануне ушел из жизни украинский юморист Александр "Веня" Венедчук. Ему было всего 32 года.
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