Собачьи бои между мэром Киева и Банковой

История перманентна и особенно обостряется, когда в столице очередная жопа. С 2019 года они напоминают синусоиду.

История перманентна и особенно обостряется, когда в столице очередная жопа. С 2019 года они напоминают синусоиду.

Фото: Суспільне

Нынешнее общение этих двух в парламенте пытается переложить ответственность друг с друга. И главное не отвечать на основной вопрос, а почему на пятом году полномасштабного вторжения цель номер один, украинская столица расшатана, разграблена правильными пацанами и их музочками.

Если у тебя есть возможность выехать в Гамбург, вытащить израильский паспорт и стать соседом Миндича или залечь на дно в Вене — то тебе по сути фиолетово, будет ли тяга в метро на Святошино и вовремя ли приедет троллейбус на Виноградарь, и выдержит ли наша "Троя" осаду.

Покусать Кличко выпустили Марьяну Безуглу — крикливую скандалистку, чья миссия в нынешней Раде врать, дезинформировать, газлайтить и просто срать на головы, потому что с юродивых и мажоров спроса нет. Но разве не Марьяна у нас мажоритарница района, который последние недели две больше всего фигурирует в трагических новостях?

Относительно защиты Киева.

Здесь виноват и мэр, который живет в режиме тейк ит изи и не сильно ходит на предметные интервью здесь. А только умножает панику, когда выдает французам страшилки, что "убегай, потому что скоро будет война и апокалипсис". Что демонстрирует полное отражение, что те же киевляне формируют всему этому Киевсовету бюджеты и безбедную жизнь.

Далее – центральная власть. Где у нас находится Банковая, правительство и депутаты с многочисленными пентхаусами, которые вне деклараций находили расследователи "бигус инфо" и "схемы"? Откуда такая святая уверенность, что до них ракета не долетит и не придется срать в собачьи пакетики?

Три. Любовь к безграничному пиару. Здесь есть две темы — или наши мегаглавы соревнуются в позитиве, оказываемом пустым пшиком. Или другая крайность — надо как Кирилл Тимошенко или Тимур Ткаченко наперегонки соревноваться, кто первым выложит фотки и сосчитает тела погибших киевлян. Как там, мужики, хорошо спится сейчас? Как там продвижение личных брендов?

И главное – давайте не забывать историю кооператива Династия. На какие деньги строили имения в Козине и как связаны эти кражи на энергетике с тем, что в Киеве задача банально доехать на работу - превращается в игру кальмара.

Если коротко — как все заебали и как хочется жить до первых выборов, чтобы эта клоунада ушла из Рады на помойку. А по Киеву занялись профессионалы, а не те, кто советует выехать в село, чтобы было видно меньше проебов.