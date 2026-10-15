Силы обороны ударили по российскому "Рубикону"
В Генштабе подтвердили, что 14 октября и в ночь на 15 октября 2026 подразделения Сил обороны Украины ударили по военным целям россиян. В частности, по личному составу подразделения "Рубикон"
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.
В районе Новоконстантиновки Запорожской области поражено место сосредоточения личного состава подразделения беспилотников "Рубикон". Также в районе Донецка атаковали место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА россиян. Степень ущерба уточняется.
"Системное поражение мест хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА российских агрессоров направлено на уменьшение их способностей наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины", - говорят в Генштабе.
Напомним, силы обороны Украины 9 октября и в ночь на 10 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. В частности, поразили пункты управления, станцию РЭС и учебный центр сержантов РФ.