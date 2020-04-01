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01 апреля 2020, 10:34 9

Правоохранительные органы должны ответить, есть ли в действиях Дениса Ермака состав преступления, - Маси Найем

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01 апреля 2020, 10:34 9
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Действительно независимые правоохранительные органы должны были бы ответить на вопрос, есть ли в действиях брата Андрея Ермака состав преступления, а не на то, кто и для кого записывал пленки, как того хочет руководитель Офиса президента Андрей Ермак
Фото: Страница Маси Майема в Facebook
Действительно независимые правоохранительные органы должны были бы ответить на вопрос, есть ли в действиях брата Андрея Ермака состав преступления, а не на то, кто и для кого записывал пленки, как того хочет руководитель Офиса президента Андрей Ермак

Об этом адвокат Маси Найем написал в Facebook, пишет Regionews.

Он считает, что Андрей Ермак нервничает и делает "ошибку за ошибкой"

Господин Ермак утверждает, что сам обратился к ГБР и СБУ как к независимым правоохранительным органам, с заявлением, однако это, по выводам Маси Найма, является неправдой:

"...Два независимых правоохранительных органа, чьих руководителей или назначает президент или это делает ВРУ по представлению президента, зарегистрировали уголовные производства в отношении лица, которое опубликовала видео, на которых предположительно фигурирует брат руководителя Офиса президента. Это же в эту независимость органов должны поверить?", - пишет Маси Найем.

В уголовных процессах государственного бюро расследований и СБУ основание внесения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведений относительно совершения уголовного правонарушения – "самостоятельное выявление прокурором уголовного правонарушения”, а в деле, которое открыла САП, данные в ЕРДР вносил лично Назар Холодницкий "на основании того, что Гео Лерос предоставил им флешку с соответствующими материалами”.

Таким образом ни одно из дел, которые были на вечер 31 марта зарегистрированы в ЕРДР, не были на основании заявлений Андрея Ермака, пояснил адвокат.

Кроме того, Андрей Ермак хочет, чтобы правоохранители разобрались с тем, кто, для кого и зачем записывал пленки.

Найем считает, что действительно независимые правоохранительные органы должны были бы ответить на вопрос, есть ли в действиях брата Андрея Ермака состав преступления, а не на то, кто и для кого записывал пленки, как того хочет Андрей Ермак.

"Все было-бы весело, как бы не время нашей жизни, которое мы тратим за кадровые ошибки президента...", - подытожил Массе Найем.

Несколько мыслей после брифинга А. Ермака. 1. А. Ермак: "Первое, что я сделал – обратился в правоохранительные органы с...

Опубликовано Masi Nayyem Вторник, 31 марта 2020 г.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал докаументы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом".


Андрей Ермак Гео Лерос Офис президента коррупция скандал СБУ САП ГБР
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