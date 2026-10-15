Дизель приблизился к 100: что с ценами на АЗС в Украине
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Особенно стремительно в последние дни дорожает дизель
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 15 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,55 гривны за литр (+0,06 гривны);
- бензин А-95 – 89,69 гривны за литр (+0,18 гривны);
- бензин А-92 – 86,20 гривны за литр (+0,19 гривны);
- дизтопливо – 99,59 гривны за литр (+0,52 гривны);
- автогаз – 48,24 гривны за литр (+1,07 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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