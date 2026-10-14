Наша задача — не подыгрывать ни одной партии США

Новость об ограничении доступа наших военных к Starshield вполне логично вписывается в американскую предвыборную кампанию. Но, чтобы понять сроки и последствия таких ограничений, необходимо учитывать текущие события в США

Новость об ограничении доступа наших военных к Starshield вполне логично вписывается в американскую предвыборную кампанию. Но, чтобы понять сроки и последствия таких ограничений, необходимо учитывать текущие события в США

Фото из открытых источников

В американской политике в этом году нет ничего важнее промежуточных выборов в ноябре. По прогнозам, республиканцы могут потерять обе палаты Конгресса, что будет иметь персональные последствия для Дональда Трампа. В таком случае демократы практически гарантированно инициируют импичмент, а следующий год может пройти в расследованиях и скандалах.

Поэтому любые решения и заявления президента США в ближайшие недели следует рассматривать прежде всего через призму выборов. И решение по Украине — не исключение.

Завершить войну в Украине было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Ее невыполнение регулярно упоминается во время нынешней кампании. Так что использование Украины в избирательной борьбе было ожидаемым. Вопрос только в том, как именно его будут использовать и с какими последствиями мы выйдем из этой истории.

Поэтому мы слышим, что президент США не виноват в том, что не выполнил обещание закончить войну. Он все сделал для этого, но виноват Зеленский, по каким-то причинам не заключивший соглашение. Так что измените Зеленского, и мы заключим красивое соглашение, условия которого раскрыл Washington Post.

То же касается цен на топливо на американских заправках. Администрация США могла бы быстро снизить их, например запретив экспорт дизеля. Избыток горючего на внутреннем рынке потянул бы цены вниз. Но это бы ударило по американским нефтеперерабатывающим заводам, которые потеряли бы деньги. Так что с избирательной точки зрения удобнее переложить вину на кого-то другого. Почему бы не на Украине?

Такие примеры можно приводить к бесконечности, но суть одинакова: в условиях напряженной избирательной кампании от Украины ожидают, что она либо будет подыгрывать, либо, по крайней мере, будет молчать и не будет комментировать это.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что угрозы Украине прекратить обмен разведывательной информацией, отключить Starlink или отменить поставки оружия администрация США рассматривает именно в контексте выборов.

В то же время, открыто "сдать” Украину Путину тоже не могут. По данным социологических опросов, поддержка Украины среди американцев до сих пор остается выше 50%. В ряде штатов рейтинг Зеленского выше рейтинга Дональда Трампа. Все основные американские медиа, включая республиканский, регулярно опровергают нападки на Украину и предоставляют полноценную информацию о нашей стране. Так что Украину во время кампании могут критиковать, но сдать ее Путину означало бы рисковать голосами избирателей.

Теперь вернемся к сегодняшней новости об ограничении доступа наших военных к Starshield.

Starshield – это военный вариант Starlink. Доступ к нему и ограничения на его использование регулируются правительством США на основе соглашений со SpaceX. Если ограничения коснулись только Starshield, то Илон Маск, вероятнее всего, здесь ни при чем: решение принимало американское правительство.

Если введение ограничений официально подтвердится, это может означать, что Украина, скорее всего, выдвинула определенные требования, но мы на них не отреагировали или вообще от них отказались. Какие именно это требования пока неизвестно, но мы, скорее всего, увидим в ближайшие дни в американских медиа.

Думаю, что ограничения вряд ли будут продолжаться долго. Либо украинской стороне удастся достичь компромисса с Белым домом, либо американские медиа сделают риски длительной блокировки связи настолько критическими, что продолжать ее станет политически невыгодно.

До завершения избирательной кампании мир еще не раз сотрясется от американской политики. Но Украина не должна становиться заложницей чужой избирательной борьбы.

Поэтому наша задача не подыгрывать ни одной партии, не терять союзников и сохранить двухпартийную поддержку. Выборы пройдут, Конгресс может измениться, но Америка останется нашим ключевым партнером.