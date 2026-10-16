Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домом

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Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Артистка показала кадры из ее окна. Там можно увидеть, что у ее дома сбили российский беспилотник. При этом артистка, несмотря на стресс, пытается сосредоточиться на материнстве и поздравлениях.

"Это сегодняшнее утро, я смогла немного поспать. Наслаждаюсь атмосферой. Весь дом в цветах. Спасибо каждому, хотя я хотела попросить вместо цветов сертификат на массаж, забыла", - говорит певица.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и ее бывший муж показывали кадры , как выглядел район с роддомом, где родился их сын, после российской атаки.