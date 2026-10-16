Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домом
Украинская певица Анастасия Кожевникова недавно стала мамой. Однако первые дни материнства нарушили российские обстрелы.
Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.
Артистка показала кадры из ее окна. Там можно увидеть, что у ее дома сбили российский беспилотник. При этом артистка, несмотря на стресс, пытается сосредоточиться на материнстве и поздравлениях.
"Это сегодняшнее утро, я смогла немного поспать. Наслаждаюсь атмосферой. Весь дом в цветах. Спасибо каждому, хотя я хотела попросить вместо цветов сертификат на массаж, забыла", - говорит певица.
Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и ее бывший муж показывали кадры , как выглядел район с роддомом, где родился их сын, после российской атаки.
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