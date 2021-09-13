Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"

В нескольких крупных городах западной Украины городскими головами работают представители партии "Свобода", генеральная линия которой в целом является антипрезидентской. Но придерживаются ли ее местные "свободовские" политики?

В нескольких крупных городах западной Украины городскими головами работают представители партии "Свобода", генеральная линия которой в целом является антипрезидентской. Но придерживаются ли ее местные "свободовские" политики?

После триумфального возвращения мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива из Киева с президентскими деньгами на давно ожидаемый франковцами мост RegioNews проанализировал, как складываются у Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" политические отношения с руководителями тех городов на западе страны, пришедшими к власти под флагами ВО "Свобода", которая в целом беспощадно критикует президента и его политическую силу.

Мост дружбы

Мост на Пасечную через Быстрицу Солотвинскую уже стал настоящей легендой-долгостроем в Ивано-Франковске. Мы уже писали о том, с каким трудом воплощается этот проект в жизнь, потому что обещанное строительство развязки летом так и не началось. Впрочем, некоторые работы в окрестностях будущего моста все-таки ведутся (обновляется старая часть улицы Надречной – ее планируют использовать во время перекрытия основной части ключевой городской магистрали). А 9 сентября мэр Ивано-Франковска порадовал горожан радостным постом в соцсети, написанным прямо в пути из столицы: "Мост будет!"

"Детали", которые обещал Руслан Марцинкив "впоследствии", оказались следующими. Объект подтянули к президентскому проекту "Большое строительство", поэтому теперь на него даст деньги и центральная власть. Конкретно в этом году – 100 миллионов гривен, продолжится финансирование и в 2022-м. При этом на радостях относительно "мостовой победы" Марцинкив нафотографировался с прикарпатскими народными депутатами от "Слуги народа" – Эдуардом Прощуком (Калуш и Рогатин) и Василием Вирастюком (скандальная эпопея в Надворной) и поблагодарил их за помощь, замаскировав благодарность под слова о "всех" и "независимо от политической силы". Хотя с семи нардепов Ивано-Франковщины пять являются "слугами народа", шестая – однопартиец Марцинкива Оксана Савчук, а седьмой, Андрей Иванчук из группы "Довіра", в истории с мостом вообще не фигурировал.

Также городской голова Франковска не забыл похвалить "понимание" Зеленского о важности этого объекта для местной громады и всей области. Одним словом, похоже на то, что у" свободовского " мэра с президентской политсилой наладились определенные конструктивные отношения. Здесь стоит упомянуть, что, в отличие от "замайбутнівця" Александра Шевченко, который до последнего боролся со "слугой" Вирастюком за победу на довыборах, "Свобода" в лице кандидата Руслана Кошулинского и главного представителя партии в регионе Марцинкива не особо то и воевала со "Слугой народа", хотя шансы на победу имела тоже неплохие.

Да и единственная "свободовка" в нынешней Верховной Раде - вышеупомянутая Савчук - неоднократно голосовала в унисон с монобольшинством. Скажем, когда через парламент протягивали первое чтение скандального "закона об олигархах", который не поддержали не только принципиально оппозиционные "ЄС" и "Голос", но и "Батьківщина", ситуативно готовая помогать властям, эта представительница ВО "Свобода" отдала свой голос "за". Что, конечно, в практическом смысле не имело каких-то серьезных последствий (без ее голоса было бы 274, более чем достаточно для принятия решения), но как акт символической поддержки инициативы президента Зеленского бросилось в глаза.

Коалиция в "файному місті"

На соседней Тернопольщине областным центром уже третий срок подряд руководит другой представитель партии Олега Тягнибока - Сергей Надал. Как и Марцинкив, он имеет в городе достаточно мощную поддержку – скажем, выборы-2020 он выиграл с более чем уверенным результатом в 74,6%. У кандидата от "Слуги народа" Виктора Гевко (брата нардепа от "СН" Владимира Гевко), к слову, было аж пятое место и всего лишь 3,7%. В городском совете "Свобода" создала коалицию с пронадаловской партией "Порядок. Відповідальність. Справедливість", а три депутата от президентской политсилы (среди них и конкурент-неудачник на мэрских выборах) никакой погоды не делают. Но сотрудничество "свободовцев" со "слугами" полностью проявилось в другом региональном совете – областном.

Там после выборов крупнейшую фракцию сформировала "Євросолідарність" – 17 депутатов. У "Свободы" вторая по величине фракция – 13 голосов. Вместе это составляет почти 50% совета, но коалиция на Тернопольщине сформировалась в совершенно другой конфигурации - "свободовцы" договорились о сотрудничестве с "За майбутнє" и "Слугой народа", разделив власть на троих. Облсовет возглавил представитель партии Тягнибока Михаил Головко, его заместителями стали "замайбутнівець" Владимир Болещук и "слуга" Игорь Сопель.

Местные СМИ еще в прошлом ноябре уверенно утверждали, что такая ситуация фактически отдает в руки Надалу кроме собственного городского совета, еще и областной совет, образуя таким образом "моновласть" представителя "Свободы" в целом регионе. И, похоже, президентскую партию такая ситуация не особо напрягает. По крайней мере, Зеленский, награждая государственными наградами ко Дню Независимости разнообразное чиновничество, среди городских голов выделил двоих. Один из них - это глава Житомира Сергей Сухомлин, заместитель председателя Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, который Зеленский создал для противовеса мэру Киева Виталию Кличко и возглавляемой им Ассоциации городов Украины (АГУ). А второй - как раз тернопольский городской голова Надал.

Кличко, газ и раскол

Кстати, об АМУ. Еще одна область на западе, два крупнейших города которой возглавляют представители "Свободы", – это Хмельницкая. Александр Симчишин выиграл выборы городского головы областного центра даже увереннее своих коллег Марцинкива и Надала - 86,8% ("слуга" Инна Ящук набрала лишь 4,9%). А в Хмельницком горсовете "свободовцы" под локальной вывеской "Команда Симчишина" снискали себе монокоалиционный статус – 26 депутатов из 42-х (61,9%), поэтому могут себе позволить не обращать внимания на четырех депутатов от "Слуги народа".

В областном же совете, где на выборах-2020 традиционно "слуги" набрали больше даже на западе, "симчишинці", как и соседи-"надалівці", создали коалицию на троих - с фракцией "За майбутнє", но третьим участником стала не "Слуга народа", а "Європейська солідарність". Таким образом, в Хмельницком президентская партия не вошла во властные структуры, и следствием такой политической конфигурации в области является то, что, например, мэр Хмельницкого Симчишин решил судиться с дочерней структурой государственного "Нафтогаза", к тому же, за примером оппозиционного не просто "Слуге народа", а лично Зеленскому Киева. Собственно говоря, эта идея - попробовать выбить через суд из "Укргазвидобування" дешевый украинский газ - похоже, и появилась где-то внутри прокличковской Ассоциации городов Украины. Поэтому ожидать каких-то теплых отношений Симчишина с "зеленой" президентской партией не приходится.

А вот на юге области, в Каменце-Подольском, ситуация противоположная. Тамошний мэр-"свободовец" Михаил Поситко выиграл выборы у влиятельного местного политика Владимира Мельниченко во втором туре, причем довольно неожиданно (проиграв тур первый в 5%). К тому же, не без поддержки нынешнего каменецкого нардепа-мажоритарщика, "слуги" Игоря Марчука (и, конечно же, формального участника гонки от "СН" Сергея Ведерникова). Впрочем, в Каменец-Подольском горсовете после выборов сложилась очень интересная ситуация. Пара "Свобода" - "Слуга народа" получила ровно половину от всех мест (11+8). И еще один, решающий голос самого городского головы. Казалось бы, и здесь коалиции "свободовцев" и "слуг" быть.

Но часть фракции "СН" (которая контролируется все тем же Марчуком) вдруг ушла в раскол – три депутата, в частности, и недавний ситуативный союзник "Свободы" Ведерников – вышли из-под партийного контроля. Причиной стал кадровый вопрос – кресло секретаря горсовета, которое "Свобода" захотела оставить за собой, а с другой стороны на него положил глаз Сергей Самсонюк, один из трех "слуг-раскольников". Поэтому, несмотря на поддержку "Слуги народа", у каменецкого мэра-"свободовца" до сих пор нет секретаря. И не похоже, что им станет тот, кого хотел бы видеть именно градоначальник Поситко.

Что же касается глобальных выводов из политических хитросплетений в западной части Украины, то можем сделать вывод, что "свободовские" мэры крупных городов региона - несмотря на пламенную антизеленскую риторику лидера партии Олега Тягнибока - в целом достаточно успешно сотрудничают с ячейками "Слуги народа" на местах. Не всегда это приносит результат, но, по крайней мере, жителям Ивано-Франковска хочется верить, что долгожданный мост на Пасечную, с которого мы начали эту статью, пусть и под вывеской "Большое строительство", таки появится на свет и решит часть транспортных проблем города и региона.