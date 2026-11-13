В Хмельницком нетрезвый водитель Audi протаранил четыре автомобиля

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В Хмельницком нетрезвый водитель автомобиля Audi A6 вызвал дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Уровень алкоголя в его организме составил 3,16 промилле

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

Авария произошла накануне на улице Староконстантиновское шоссе.

По данным правоохранителей, водитель Audi A6 не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости движения и дистанции и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Toyota.

От удара Toyota по инерции столкнулась с Renault, тот – с Daewoo, а Daewoo – с BMW.

В ходе общения с 39-летним водителем Audi полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. Обзор подтвердил, что содержание алкоголя составляло 3,16 промилле.

На кормчего составили административные протоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП) и ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Напомним, в Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия два автомобиля оказались в кювете. В одном из автомобилей зажало водитель и его несовершеннолетний сын – они не могли самостоятельно выбраться из салона через деформированную дверь.