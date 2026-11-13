Во Львовской области в ДТП погибла 4-летняя девочка

Фото: Facebook/Igor Zinkevych

На Львовщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 4-летний ребенок

Об этом сообщил депутат ЛГС Игорь Зинкевич, передает RegioNews.

Авария произошла 12 ноября около 15:00 на автодороге "Шептицкий - Радехов", близ села Новый Витков. Столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Audi.

В результате удара 4-летняя пассажирка Audi получила тяжелые травмы. Девочку доставили каретой скорой помощи в Шептицкую городскую больницу, однако медикам не удалось спасти ее жизнь.

По предварительной информации, оба водителя находились в трезвом состоянии.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, на Тернопольщине в результате дорожно-транспортного происшествия два автомобиля оказались в кювете. В одном из автомобилей зажало водитель и его несовершеннолетний сын – они не могли самостоятельно выбраться из салона через деформированную дверь.