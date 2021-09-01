Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко

Хмельницкая городская власть нашла простой и элегантный способ оставить тарифы на отопление такими же низкими, как и раньше. Но, похоже, придется по примеру подчиненных мэра Киева Виталия Кличко пойти по судам

Хмельницкая городская власть нашла простой и элегантный способ оставить тарифы на отопление такими же низкими, как и раньше. Но, похоже, придется по примеру подчиненных мэра Киева Виталия Кличко пойти по судам

Фото из открытых источников

В Хмельницком, казалось, нашли выход из ситуации с неизбежным подорожанием природного газа этой осенью. Впрочем, RegioNews выяснил, как и кем этот выход был перекрыт, и с помощью чего хмельницкая городская власть собирается прорубить себе и горожанам путь в дешевую газовую осень. А также каким боком здесь политическое противостояние Офиса президента с Киевсоветом.

Мечты о дешевом украинском газе

В Хмельницком, по сравнению с другими областными центрами, тарифы на отопление - одни из самых дешевых в Украине. Скажем, при наличии счетчиков хмельничане платят 1480 грн/Гкал, а без счетчика – 33,85 грн/кв. м. Меньшие цифры – только в платежках в Черновцах и Одессе. И еще, при определенных условиях, во Львове и Ивано-Франковске. Это – официальные данные министерства развития громад и территорий на 1 июня текущего года (для сравнения – в соседнем Ровно цена отопления составляет 1795 грн/Гкал, или 42,73 грн/кв. м., а в Кропивницком вообще 2138 грн/Гкал, или 55,73 грн/кв. м.)

Итак, в Хмельницком последний раз повышали цену на теплоснабжение для населения еще в 2018-м и до сих пор умудрялись удерживать ее на этом уровне - именно благодаря этому и выбились в лидеры. Но осенью текущего года ожидается неизбежное подорожание тарифов на газ, в частности, из-за повышения цены на голубое топливо "Нафтогазом". Поэтому в Хмельницком начали искать варианты для сохранения нынешней низкой цены на отопление.

И в начале августа, казалось, нашли. Хмельницкий городской совет решил закупать газ напрямую у компании "Укргазвидобування", которая, как понятно из названия, занимается добычей этого важного социально-экономического ресурса на территории Украины. И, соответственно, стоимость его дешевле приобретенного за рубежом. По крайней мере, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, объявляя о найденном выходе, бодро рапортовал о том, что стоимость украинского газа "Укргазвидобування", даже учитывая прибыль этой компании, не будет стоить выше 4500 гривен за тысячу кубов. И это, мол, позволит сохранить тарифы на отопление в городе на таком же низком уровне, как и сейчас.

Но что-то пошло не так. В суд?

Впрочем, реакция АО "Укргазвидобування", которое является дочерним предприятием НАК "Нафтогаз Украины", на это предложение от Хмельницкого горсовета была не такой оптимистичной, как хотелось Симчишину и компании. Во-первых, отметили газовщики, все объемы товарного газа собственной добычи у них уже законтрактованы до конца года. Раньше надо было обращаться, господа. Во-вторых, "Укргазвидобування" заявило, что в настоящее время вообще не торгует газом собственной добычи на 2022 год. То есть и после Нового года вам, господа, ничего не светит.

Итак, резюмировали в Киеве на улице Кудрявской, ни "Хмельницктеплокоммунэнерго", ни "Юго-Западные теплосети" дешевый украинский газ не получат. Да и вообще, напомнили в "Укргазвидобуванні", мы - не самостоятельная бизнес-единица, а часть "Нафтогаза", так что обращайтесь, уважаемые, по правильному адресу (и с соответствующими суммами на счету).

Нельзя сказать, что в Хмельницком такой ответ "Укргазвидобування" кого-то удивил. Там изначально планировали будущие шаги, учитывая возможный отказ. Поэтому теперь просто запустят в действие так называемый "план Б" - заместитель городского головы Хмельницкого Василий Новичок уже подтвердил, что мэрия обратится в суд.

По столичному примеру

"План Б" читался и был вполне понятным, потому что Хмельницкий горсовет не первый в Украине, кто пошел на такой шаг. Еще в мае обращалось к "Укргазвидобуванню" столичное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". В той истории все закончилось, конечно, так же – компания-добытчик газа отправила желающих купить дешевый украинский газ к посреднику, газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг". Поэтому "Киевтеплоэнерго" еще 26 июля подало иск в суд, мотивируя свои претензии "необходимостью обеспечения природным газом производителя тепла без коммерческих посредников". А также, согласно классической украинской мечте, заявляя о "справедливой цене" на газ, добытый на украинской территории.

Кстати, кроме областного центра, на Хмельнитчине в судебную войну с "Укргазвидобуванням" втянулась и периферия, причем даже опередив Хмельницкий. Так, КП "Тепловик" из Староконстантинова уже подало иск с тем же требованием. Более того, Симчишин еще в начале августа заявлял, что эту идею – покупать газ напрямую, без посредника – на заседании правления Ассоциации городов Украины поддержало большинство областных центров. Поэтому вполне вероятно, что осенью нас ждет мощный ливень судебных исков в адрес "Укргазвидобування" - по крайней мере, от тех городов, которые являются активными участниками АГУ.

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Между прочим, если учесть, что назначение нынешнего главы "Нафтогаза" Юрия Витренко лоббировал сам президент Владимир Зеленский, а председателем Ассоциации городов, на заседании правления которой и родилась идея с "Укргаздобычей" (и первым воплотило ее в жизнь, вплоть до стадии "судебный иск" именно киевское коммунальное предприятие) является мэр Киева Виталий Кличко – не получим ли мы под прикрытием борьбы за дешевый газ очередную серию политической "санта-барбары" под названием "Банковая vs Крещатик, 36"? По крайней мере, повод для удара по центральной власти выбран актуальный – впереди зима, а кому из мэров захочется, чтобы именно с его именем ассоциировали жители возглавляемого им города те или иные проблемы с актуальным отопительным сезоном.