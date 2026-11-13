Начальник Гоструда в Прикарпатье скрыл имущество на 12,7 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры 41-летнему начальнику территориального органа Государственной службы Украины по вопросам труда сообщили о новом подозрении — во внесении недостоверных сведений в декларацию

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в декларации за 2024 год должностное лицо не указало членов семьи, фактическое место жительства и недвижимость, которой пользовался он и его близкие.

В частности, мужчина вместе с семьей проживал в доме площадью более 200 квадратных метров в Тернопольской области. Недвижимость стоимостью около 5 млн грн принадлежит его матери.

Также должностное лицо не задекларировало две квартиры в Тернополе общей стоимостью 5,1 млн грн, мастерскую, гараж и автомобиль. Это имущество оформлено на его сожительницу. При этом квартиры сдавали в аренду, а полученный доход, по данным следствия, присваивал сам чиновник.

Мужчине инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Кроме того, начальник Гоструда уже обвиняется в деле о систематическом требовании неправомерной выгоды от предпринимателей.

По версии следствия, он вместе с двумя подчиненными и директором учебного центра организовал схему получения денег за непроведение проверок, утаивание нарушений, подготовку нужных выводов относительно несчастных случаев на производстве и оформление фиктивных документов об обучении по охране труда.

Группа была разоблачена в ноябре 2025 года. В октябре 2026-го обвинительный акт в отношении четырех фигурантов направили в суд.

Напомним, ранее 45-летнему экс-чиновнику районного ТЦК во Львовской области сообщили о подозрении из-за недостоверных данных в декларации. Речь идет о сумме более 4,5 млн. грн.