Обстрел Запорожья: количество раненых возросло до 30, среди них шестеро детей

Фото: Нацполиция

В Запорожье количество раненых в результате российских обстрелов 13 ноября возросло до 30: среди них шестеро детей

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNew .

Число пострадавших в результате вражеского обстрела Запорожья возросло до 30 человек. Среди раненых – шесть детей.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах работают правоохранители. Полицейские охраняют поврежденное жилье, также развернут оперативный штаб полиции.

Кроме того, полицейские антидронового отряда обеспечивают воздушное прикрытие в местах скопления людей.

Напомним, что российские войска 13 ноября нанесли очередной удар по Запорожью , атаковав промышленный объект в Космическом районе города.