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13 ноября 2026, 17:27

Пятерых эксправохранителей Донетчины подозревают в госизмене: воевали на стороне РФ

13 ноября 2026, 17:27
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Фото: Донецкая областная прокуратура
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Пятерым бывшим правоохранителям, перешедшим на сторону России и сотрудничавшим с оккупационной администрацией в Донецкой области, заочно сообщили о подозрении. Им инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, экс-охранники остались на территории, захваченной незаконным вооруженным формированием "ДНР", и впоследствии заняли должности в оккупационных силовых структурах.

В частности, один из них стал так называемым исполняющим обязанности начальника отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД РФ "Харцызский".

Другой работал "оперуполномоченным сектора уголовного розыска Калининского районного отдела и Красногвардейского районного отдела Макеевского управления МВД "ДНР"".

Еще трое подозреваемых заняли псевдодолжности старшего офицера штаба командования и отдела связи внутренних войск, заместителя начальника центра по вопросам интеграции временно оккупированных территорий и оперуполномоченного 4-го отдела центра специальных операций.

Следствие установило, что в составе оперативно-боевых тактических формирований и сводного отряда оперативного реагирования участвовали в оккупации населенных пунктов Донбасса. Речь идет, в частности, о Мариуполе, Талаковке, Хлебодаровке, Златоустовке и Заре.

По информации прокуратуры, подозреваемые с оружием выступили против Украины, руководили боевыми операциями, снабжали подразделения радиосвязью и выполняли другие приказы российского командования. Четверо из них за приверженность оккупационному режиму получили награды.

Всех пятерых объявили в розыск.

Им инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что правоохранители разоблачили 36-летнего военнослужащего десантно-штурмового батальона , который, по данным следствия, передавал российским спецслужбам информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины.

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