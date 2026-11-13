В Славутиче мужчину приговорили к пожизненному за сексуальное насилие над 6 мальчиками

Суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, который был признан виновным в сексуальном насилии над шестью малолетними мальчиками в Славутиче. Преступления продолжались с 2019 по 2024 год. Осужденный должен выплатить потерпевшим 2,5 млн грн морального вреда

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Именно такое наказание требовала сторона обвинения. Старшим группы прокуроров по делу был заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрий Ситар.

По материалам дела, потерпевшими стали шесть мальчиков, которым на момент совершения преступлений было от 5 до 12 лет.

Мужчина доверял семьям, предлагая им волонтерскую помощь — вещи и уход за детьми. В основном речь шла о малообеспеченных семьях, матерях-одиночках и внутренне перемещенных лицах.

Впоследствии он приглашал мальчиков к себе домой, где совершал в их отношении сексуальное насилие.

По показаниям одного из потерпевших, мужчина давал ему деньги за молчание и запугал, что в случае разглашения его отправят в детский дом.

Расследование началось в октябре 2024 года после обращения в полицию матери двух мальчиков. Впоследствии правоохранители установили других потерпевших.

По ходатайствам прокуроров детей допрашивали следователи судьи с участием психологов. В ходе судебного разбирательства исследовали показания потерпевших и свидетелей, заключения экспертиз и материалы обыска. На удаленном компьютере мужчины также обнаружили файлы, которые, по выводам экспертов, содержали детскую порнографию.

"Для нас было принципиально доказать каждый эпизод обвинения. Учитывая тяжесть преступлений и то, что насилие длилось годами, мы настаивали на строжайшем наказании", - отметил заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрий Ситар.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании малолетних (ч. 6 ст. 152 УК Украины), сексуальном насилии в отношении малолетних (ч. 4 и ч. 6 ст. 153 УК Украины), развращении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины) и преднамеренном хранении детской порно. 1 ст. 301-1 УК Украины).

По совокупности преступлений ему назначили пожизненное лишение свободы.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 2,5 млн грн на возмещение морального вреда потерпевшим. Сведения о мужчине также должны быть внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.