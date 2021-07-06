Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой

Процесс длительного строительства в Ивано-Франковске ключевого моста на Пасечную получил новую резонансную тему для дискуссий – на тендерной арене победила компания с, мягко говоря, не очень чистым бэкграундом

Процесс длительного строительства в Ивано-Франковске ключевого моста на Пасечную получил новую резонансную тему для дискуссий – на тендерной арене победила компания с, мягко говоря, не очень чистым бэкграундом

Фото: martsinkiv.if.ua

В Ивано-Франковске с третьей попытки таки провели тендер на строительство одной из частей многострадального моста через Быстрицу Солотвинскую. Но RegioNews заметил не столько радость жителей города от этого факта, сколько ряд проблем, связанных с самим тендером и его победителем.

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В целом вторая каденция Руслана Марцинкива на посту франковского градоначальника пока проходит под условным лозунгом "Достроим то, что обещали ранее". Только в июне открыли проезд по объединенным Северному и Южному бульварам. Это амбициозное строительство стартовало в 2017 году со скромных 10 млн грн, а в 2019-м речь шла уже о 46 млн. Наконец, движение по новой магистрали открыли, хотя сам проект до сих пор не завершен. Впрочем, объединение бульваров выглядит довольно скромно по сравнению с главной транспортной проблемой Ивано-Франковска и всего Прикарпатья - новым мостом через Быстрицу Солотвинскую.

Это мегастроительство стартовало, как и объединение бульваров, четыре года назад, в 2017-м. Причем стартовало прямо с середины. Дело в том, что все строительство было разделено на три отдельные проекты – собственно, сам мост, подъездная дорога со стороны улицы Химиков (район Пасечная) и развязка на улице Надречной (центральная часть города). Так вот, в 2017 году был объявлен и проведен тендер на строительство самого мостового перехода.

Тот тендер с предложением в 120 млн грн выиграла компания "Мостобудівельний загін №112" (мы еще вспомним о ней). Строительство началось, но позже - через год - цена выросла еще на 58 млн (определенные дополнительные работы). Марцинкив тогда объяснял рост цены стоимостью металла. Но еще через год, летом 2019-го, строительство вообще остановилось из-за нехватки средств в городском бюджете.

Чуть позже, в ноябре 2019 года, проект моста оценили инженеры из Польши, которые были приглашены во Франковск советником главы Мининфраструктуры Виталием Загребой. Проект они раскритиковали - и относительно завышенной стоимости, и с точки зрения безопасности движения. Инженер Дамиан Красняньски заявил, что тот проект, который есть, будет приводить на практике к неизбежным авариям.

Кто любит троицу?

Ситуацию со строительством самого моста можно назвать еще более-менее успешной – тендер проведен, работы ведутся (когда у города есть деньги). А вот та часть проекта, которая действительно проблемная - развязка на Надречной - превратилась в настоящую "Санта-Барбару".

Достаточно сказать, что тендер на это строительство дважды был отменен. Причиной каждый раз становилось исключение из списка участников тендера компании "ПБС". Эта фирма, близкая к соучредителю "Буковеля" и партнеру олигарха Игоря Коломойского Александру Шевченко, успешно работает на дорогах области. Но в областном центре, несмотря на победы на некоторых тендерах (в частности, по ремонту Набережной имени Василия Стефаника), позиции "ПБС" не столь уверены. Поэтому дважды управление капитального строительства Ивано-Франковского горсовета по тем или иным причинам дисквалифицировало заявку "ПБС", а те успешно оспаривали это решение в Антимонопольном комитете. В результате оба раза тендер просто отменяли. И вот, наконец, с третьего раза его удалось довести до логического завершения. "ПБС" на этот раз разрешили принять участие, но ее предложение – сначала 259,5 млн грн, затем снизили до 257,7 млн – оказалось не самым выгодным. Проиграл тендер и уже известный "Мостобудівельний загін №112", хоть и сбросил цену с 325,8 млн до 257,8 млн. Победителем же стала ООО "Строительная компания "Адамант" (снизила свое предложение с 327,9 млн до 219 млн грн). И тут начинается очередной акт марцинкивского балета. Хотя сам городской голова здесь якобы и непричастен.

Суды, суды, колонии…

Неприятные моменты начались еще до подписания соглашения с победителем. Оказалось ,что "Адамант" и "Мостобудівельний загін №112" в своих справках отметили, что будут привлекать к работам одного и того же инженера-проектировщика – Сергея Дитковского. В СМИ сразу же заговорили о возможном сговоре между этими двумя участниками.

Но это было даже не полбеды. Дело в том, что новоиспеченный победитель, с которым 30 июня уже заключили договор, является фигурантом уголовного дела. Речь идет о строительстве Подольского мостового перехода в Киеве компанией "ЕКО-БУД-ТРЕЙД". В Едином государственном реестре судебных решений, в соответствующем уголовном деле "Адамант" фигурирует как субподрядчик. Фигурирует с красноречивым утверждением: "ООО "Строительная компания "Адамант" (код ЕГРПОУ 36972558), согласно договора подряда от 03.07.2017 № 03/07-2017, выполнено работ на сумму 57 881 860,22 грн, перечислено средств на сумму 87 205 898,01 грн".

Кроме того, еще в 2017-м издание bihus.info сообщало, что СК "Адамант" (которая была зарегистрирована в квартире пенсионерки где-то под Киевом, а позже перерегистрировалась в Мукачево), вляпалась в уголовное дело в Винницкой области. Речь шла об имитации приобретения товаров у двух фиктивных фирм, созданных исключительно для минимизации налогов. Более того, "следствие установило, что формальный владелец и директор "бизнес-партнеров" "Адаманта" на время сделок вообще отбывал наказание в исправительной колонии".

Итак, за победителем скандального, многострадального тендера на строительство самой проблемной части проекта "Новый мост на Пасечную" тянется довольно грязный шлейф с откровенно криминальным оттенком. Впрочем, власти Ивано-Франковска это не смутило, поэтому с 15 июля в городе ожидается локальный апокалипсис. Мэр Марцинкив уже анонсировал перекрытия улицы Надречной (одной из ключевых магистралей не только для самого города, но и для региона).

Параллельно нынешней четырехполосной Надречной идет старая двухполосная улица с таким же названием, но ее вполне очевидно не будет хватать. Поэтому городской голова уже планирует какие-то превентивные меры, вроде установки блок-постов (не объясняя, однако, как полицейские на этих постах смогут решить проблему трафика, что непременно обострится с уменьшением пропускной способности Надречной).

Таким образом, во второй половине лета Ивано-Франковск, подчеркнем, ожидает настоящий транспортный коллапс. И хорошо, если результатом этого коллапса станет вовремя построенная транспортная развязка к мосту через Быстрицу. Потому что история со строительством самого моста демонстрирует, как коммунальные деньги могут внезапно и на долгий срок закончиться. А ездить Надречной франковцам приходится каждый день…