В Одесской области задержан эксдиректор из Крыма, внедрявший российские стандарты образования

Фото: Офис Генерального прокурора

В Одесской области задержали бывшего директора крымского учреждения внешкольного образования, которое после оккупации полуострова перешло на сторону России и внедряло российские образовательные стандарты. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, до оккупации Крыма мужчина возглавлял одно из заведений внешкольного образования в Евпатории. В 2014 году он добровольно согласился продолжить работу в этой должности под руководством оккупационной администрации.

После этого подозреваемый перевел заведение на российские образовательные стандарты, адаптировал учебные программы к требованиям оккупационных властей и организовывал внесение изменений в учредительные документы в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, во время учебы детям навязывали российские идеологические нарративы. Их привлекали к мерам поддержки оккупации Крыма, а также встречам с участниками войны против Украины.

В начале ноября 2026 года мужчину задержали в Одесской области, куда он приехал навестить родственников. Во время обыска правоохранители изъяли российские внутренние и загранпаспорта, электронную технику и средства связи.

Бывшему директору инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что правоохранители разоблачили 36-летнего военнослужащего десантно-штурмового батальона , который, по данным следствия, передавал российским спецслужбам информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины.