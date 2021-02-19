Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами

Ситуативная коалиция "Свободи" и "Слуги народу" оказалась нежизнеспособной, но и оппозиция, которую держит в своих руках неудачник мэрских выборов Владимир Мельниченко, не может провести необходимые кадровые решения, главным из которых является назначение секретаря городского совета

Ситуативная коалиция "Свободи" и "Слуги народу" оказалась нежизнеспособной, но и оппозиция, которую держит в своих руках неудачник мэрских выборов Владимир Мельниченко, не может провести необходимые кадровые решения, главным из которых является назначение секретаря городского совета

"Свободовец" Михаил Поситко, выиграв мэрские выборы в Каменец-Подольськом при поддержке местных "слуг народа", захотел иметь еще больше власти и просчитался. Почему действующий градоначальник не выиграл, а его оппонент не проиграл в послевыборной борьбе, и как быстро безвластие в Каменец-Подольском горсовете может закончиться перевыборами, анализировал RegioNews.

"Слуги народа" здесь, "слуги народа" там

Выборы городского головы Каменец-Подольского запомнились в первую очередь сенсационной победой представителя "Свободи" Михаила Поситко, который в первом туре проиграл фавориту гонки, известному местному бизнесмену и политику, нардепу двух прошлых созывов Владимиру Мельниченко 5%. Во втором же Поситко более чем убедительно выиграл у хозяина этого региона. Скажем, что Мельниченко в сравнении с первым туром увеличил поддержку менее чем на тысячу голосов, тогда как "свободовец" – почти вдвое.

Одной из ключевых причин такого успеха стала поддержка со стороны бронзового призера гонки, представителя "Слуги народу" Сергея Ведерникова. Интересно, что результат "свободовца" во втором туре на несколько тысяч превзошел формальную сумму голосов Поситко-Ведерникова – настолько уверенным и ярким был ситуативный союз националистов и партии "какой разницы".

Продолжение сотрудничества двух якобы разных политических сил ожидалось и в городском совете. Там как раз вырисовывалась интересная конфигурация. Из 38 депутатских мест ровно половину (19) заняла эта ожидаемая коалиция – "Свобода" получила 11 мандатов, "СН" - 8. Однако после выборов оказалось, что далеко не все местные "слуги" собираются сотрудничать с партией городского головы. Более того, среди "слуг" произошел раскол, и трое из восьми депутатов – в частности, и Ведерников – не вошли в состав "зеленой" фракции. Таким образом, в двух фракциях, которые могли бы образовать минимальную коалицию (не забываем про решающий голос мэра), не набралось и половины депутатов совета.

Секретарская эпопея

Несмотря на это, градоначальник не стал договариваться ни с одной другой фракцией (а их в городском совете еще четыре – "ЄС" (имеет 6 "штыков"), "За майбутнє" (5), "За конкретні справи" (4) и еще 4 мандата у "Рідного міста") о будущих кадровых назначениях, главным из которых стало избрание секретаря горсовета. Первоначально "Свобода" решила взять всю власть в свои руки – кандидатом на должность секретаря стала правая рука Поситко, глава "свободовской" фракции Ирина Шелепницкая.

Это голосование прогнозируемо провалилось. Мэр сделал ход конем, предложив секретарскую должность заместителю главы фракции "Слуга народу" Аракелу Межлумяну. Не удалась и эта попытка. Оппозиция, которая под руководством Мельниченко объединилась в депутатскую группу "Ми – кам'янчани", не стала поддерживать кандидатуру от "СН".

Зато "мельниченковцы" решили избрать своего секретаря. Кандидатом стал Сергей Самсонюк – как раз один из тех трех депутатов, которые вошли в горсовет по списку "Слуги народа", но не стали членами соответствующей фракции. На тайном голосовании кандидатуру Самсонюка поддержал 21 депутат.

Впрочем, Поситко решил не сдаваться и ветировал это решение депутатского корпуса. А на преодоление вето мэра необходимых 26 голосов у оппозиции уже не нашлось. Поэтому Каменец-Подольский горсовет так и остался без секретаря.

На пороге хаоса и перевыборов

Но не секретарем единым. Поситко остается без заместителей – их так же не назначили. Хотя теоретически это могло произойти, потому что, по слухам, оппозиция готова была бы проголосовать за кандидатуры, предложенные городским головой. Но при одном условии – если тот не будет ветировать голосование за Самсонюка на должность секретаря. Впрочем, теперь на голосовании по вице-мэрам можно поставить крест. Таким образом, Каменец-Подольский городской совет оказался загнанным в тупик. Разблокировать ситуацию мог сам мэр, но он, как говорят злые языки, боится того, что неподконтрольный ему секретарь вскоре обеспечит выражение недоверия городскому голове. Не имея в депутатском зале большинства, давать оппонентам такой шанс опасно. Видимо, так решил и сам Поситко.

Итак, в итоге оказалось, что Мельниченко на выборах мэра не победил, но вместе с тем их де-факто до конца не смог выиграть и Поситко. В поствыборной же борьбе первый прогнозируемо оказался расторопнее второго, поэтому в горсовете, по сути, сошлись две силы, которые имеют возможности опонировать и мешать соперникам. Но у обоих нет достаточно ресурсов, чтобы получить и удержать в своих руках реальную власть.

Из этой ситуации существует только два выхода. Первый, очевидный – перевыборы, на которых кто-то получит более-менее мощное и устойчивое большинство в совете, что позволит провести необходимые назначения и разблокировать работу местной власти. Второй – продолжение подковерной игры. Пока что в этой игре счет ничейный. Мэр не сумел назначить своего секретаря, но помешал в этом и оппонентам. По логике, следующим должен быть ход группы "Ми – кам'янчани". И этим ходом может оказаться перетягивание на свою сторону тех пяти депутатов, которые остались во фракции "Слуга народу". Если такая спецоперация Владимиру Мельниченко удастся, тогда он будет иметь в горсовете достаточное количество голосов даже для преодоления вето Михаила Поситко.