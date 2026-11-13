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13 ноября 2026, 18:48

Помог россиянам верифицировать четыре Starlink: киевлянина приговорили к 15 годам

13 ноября 2026, 18:48
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Фото: Офис Генерального прокурора
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34-летний житель Киева приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Он помог российскому военному верифицировать четыре терминала спутниковой связи Starlink, которые могли использовать для координации боевых действий против ВСУ

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина искал подработку и познакомился в Telegram с человеком, который предложил ему за деньги верифицировать Starlink. За активацию одного терминала обещали 120 долларов. Впоследствии выяснилось, что предложение сделал русский военный.

Обвиняемый активировал один терминал, а также привлек к этой работе троих знакомых. Они за вознаграждение согласились активировать еще три системы спутниковой связи. В то же время, по данным прокуратуры, знакомые мужчины не знали, что помогают военным РФ. За каждого вовлеченного российский куратор платил обвиняемому дополнительно по 50 долларов.

Сам мужчина, как установило следствие, отдавал себе отчет, что активированные терминалы будут использовать Вооруженные силы РФ для координации боевых действий против украинских военных.

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена. В суде мужчина признал свою вину. Ему назначили 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве контрразведка СБУ разоблачила еще двух российских агентов, по заказу российской ФСБ регистрировавших спутниковые терминалы Starlink для российской армии.

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