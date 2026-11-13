В Киеве мужчина поджег дом матери после ссоры: ему грозит 10 лет

Фото: полиция Киева

В Деснянском районе Киева 42-летний мужчина поджег дом, в котором проживал вместе с матерью. Полицейские сообщили ему о подозрении

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, мужчина нередко провоцировал конфликты с матерью, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

После очередной ссоры он выгнал пожилую женщину во двор, а сам зажег бумагу и разбрасывал ее по комнатам. В результате в доме возник пожар, во время которого загорелось имущество.

К счастью, никто не пострадал.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.