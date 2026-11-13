В Киеве мужчина поджег дом матери после ссоры: ему грозит 10 лет
В Деснянском районе Киева 42-летний мужчина поджег дом, в котором проживал вместе с матерью. Полицейские сообщили ему о подозрении
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, мужчина нередко провоцировал конфликты с матерью, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
После очередной ссоры он выгнал пожилую женщину во двор, а сам зажег бумагу и разбрасывал ее по комнатам. В результате в доме возник пожар, во время которого загорелось имущество.
К счастью, никто не пострадал.
За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
В Киеве к теплу подключили 99% коммунальных многоэтажек, - Кличко
13 ноября 2026, 18:58Помог россиянам верифицировать четыре Starlink: киевлянина приговорили к 15 годам
13 ноября 2026, 18:48В Славутиче мужчину приговорили к пожизненному за сексуальное насилие над 6 мальчиками
13 ноября 2026, 17:57В Одесской области задержан эксдиректор из Крыма, внедрявший российские стандарты образования
13 ноября 2026, 17:48Пятерых эксправохранителей Донетчины подозревают в госизмене: воевали на стороне РФ
13 ноября 2026, 17:27Есть все перспективы: что будет с ценами на горючее в Украине в ноябре
13 ноября 2026, 17:20В Хмельницком нетрезвый водитель Audi протаранил четыре автомобиля
13 ноября 2026, 16:58Обстрел Запорожья: количество раненых возросло до 30, среди них шестеро детей
13 ноября 2026, 16:31Начальник Гоструда в Прикарпатье скрыл имущество на 12,7 млн грн
13 ноября 2026, 16:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все блоги »