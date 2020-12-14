Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет

После неудачи в нескольких областных советах, среди которых - Киевский и Сумской, партия «За майбутне» осуществила реванш, «взяв» Хмельницкий облсовет. «Слуг народа», которые претендовали здесь на своего областного спикера, вообще отодвинуто в оппозицию

После неудачи в нескольких областных советах, среди которых - Киевский и Сумской, партия «За майбутне» осуществила реванш, «взяв» Хмельницкий облсовет. «Слуг народа», которые претендовали здесь на своего областного спикера, вообще отодвинуто в оппозицию

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалицию в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. В этот раз мы анализируем поствыборную ситуацию на Хмельнитчине.

Кто официально победил

25 октября больше всего голосов жителей Хмельницкой области получила партия городского головы Хмельницкого Александра Симчишина, который феноменально победил на мэрских выборах и решил расширять свое влияние на область. "Команда Симчишина", которую на областных выборах возглавлял младший брат хмельницкого градоначальника Виктор Симчишин, получила 13 депутатских мандатов в облсовете.

Столько же облсоветовских мест взял и политпроект Игоря Палицы – Игоря Коломойского "За майбутне" ("ЗМ"), хоть и набрал в день голосования на 3 тысячи голосов избирателей меньше. Здесь, на Хмельнитчине, "замайбутновцы" находятся под руководством нардепа из депутатской группы "За майбутне" Сергея Лабазюка, чьи деловые и политические интересы в значительной степени сосредоточены на территории этого региона. "ЗМ" также считается партнерским проектом для партии "За конкретні справи" нардепа (входит также в депгрупу "За майбутне") и владельца сети "Эпицентр" Александра Гереги. Кстати, когда-то Лабазюк и Герега откровенно враждовали на почве конкуренции в агросекторе, подробнее об этом речь пойдет ниже.

Третья позиция в зачетной таблице - у "Слуги народа", которая имеет в новом Хмельницком облсовете представительство в 10 депутатов. Столько же получила партия Гереги "За конкретні справи". Это давний политический проект нардепа-бизнесмена, который он развивает на Хмельнитчине уже не один год. Лицом партии в области является бывший глава ОГА последнего года президентства Петра Порошенко, а ныне заместитель директора "Эпицентра" Вадим Лозовой. Наконец, по семь мандатов получили "Европейская солидарность" и "Батькивщина" и еще четыре депутата прошли в местный облсовет от Радикальной партии Олега Ляшко.

Подковерная битва "хмельницких титанов"

Накануне первой сессии Хмельницкого облсовета, на которой депутаты должны были определиться относительно своего председателя и его заместителей, между основными полюсами местной политики продолжались переговоры с целью достижения компромисса по кадровым вопросам. И хоть на уровне областных советов законодательство не предусматривает образования формальных коалиций, для принятия главного кадрового вопроса – избрания главы совета – очевидно, необходима консолидация большинства депутатских голосов.

Традиционно на Хмельнитчине было два центра влияния. Один олицетворяет вышеупомянутый Герега, который достаточно плотно закрепился в аграрном секторе области и наладил работу здесь других бизнесов. В политическом аспекте во времена Порошенко под его влиянием находилась исполнительная вертикаль, поскольку определенное время регионом руководил выходец из "Эпицентра", также упоминавшийся выше Лозовой. В областном же совете у Гереги была мощная фракция, на основе которой функционировала неформальная коалиция. Все это давало бизнесмену существенные рычаги для решения своих вопросов.

Другим центром влияния является тот же Лабазюк - еще один нардеп и аграрный барон. Он начал осваивать аграрный сектор области задолго до Гереги. И когда последний стал заходить в область со своими бизнес-проектами, Лабазюк проявлял определенное недовольство. В политической деятельности он ориентировался на волынского предпринимателя и политика Игоря Еремеева, который погиб в 2015 году. Лабазюк создал большую аграрную корпорацию Vitagro, вложился в локальный политический проект "Поруч", а также инвестировал в местную медиасферу и общественный сектор. Формальным руководителем бизнеса, пока Лабазюк работает нардепом и не может совмещать парламентскую деятельность с предпринимательством, является его старший брат Петр Лабазюк. Он, кстати, является одним из 13-ти депутатов фракции "За майбутне" в областном совете, которая находящейся под эгидой младшего брата-нардепа. В местной политике задействована и жена парламентария Виолетта Лабазюк, которая руководит женским крылом партии и благотворительным фондом своего мужа "Мы поруч".

Но вернемся к битве "хмельницких титанов". С Герегой Лабазюк начал конфликтовать только они оказались на одном бизнес-поле. Эта подковерная борьба проявилась также в политическом сегменте и имела "выхлоп" в медиа. Лабазюк, в частности, в 2015 году обвинил Герегу в нечестной конкуренции и подавлении мелких фермеров. Впоследствии стороны начали избегать взаимных публичных обвинений и начали учиться жить рядом. А сейчас даже оказались в одной депутатской группе партии "За майбутне" в Верховной Раде, однако на Хмельнитчине они продолжают конкурировать, что и показала местная коалицидада.

Чья реально взяла

В то же время, по результатам выборов-2020, в областную политику ворвался еще один мощный игрок – партия мэра Хмельницкого Симчишина. В области его команда не достигла большинства, однако получила 13 депутатских мест и заявила о своих амбициях по участию в управлении областью. Фактически от "Команды Симчишина" ("КС") накануне первого заседания облсовета зависела конфигурация областной коалиции. И свой выбор партия мэра сделала в пользу Лабазюка. К этому союзу присоединилась и "Европейская солидарность" (7 мандатов), следовательно, общее количество "штыков" этого трио "КС"-"ЗМ"-"ЕС" составила 33 – ровно столько, сколько необходимо для минимального большинства депутатов.

С другой стороны оказались фракции "За конкретні справи", "Слуга народа" и "Батькивщина" с 27-ю мандатами. Фракция партии Ляшко оказалась незадействованной в обоих коалиционных раскладах. Альтернативные группы предложили своих кандидатов на должность председателя облсовета: со стороны "За майбутне" выдвинули жену Лабазюка Виолетту, а от другого лагеря – директора Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны Оксану Бочкареву (фракция "Слуги народа").

Главной интригой голосования было то, удастся ли группе Лабазюка-Симчишина мобилизовать всех своих депутатов для эффективного голосования и не окажется ли в рядах коалиции перекупленных предателей. Ведь, напомним, 33 депутатских голоса – минимально необходимое количество для принятия положительного решения. Но после проведения голосования оказалось, что итоговые цифры точно распределились "согласно купленным билетам" - все 33 участники коалиции "За Виолетту Лабазюк" отдали свои голоса. Однако относительно одного бюллетеня счетной комиссии и других депутатов возникли сомнения, ведь отметка была проставлена хоть и напротив фамилии Лабазюк, однако не в соответствующем квадратике.

И это чуть не погубило всю кадровую комбинацию, поскольку конкурирующая сторона попыталась зацепиться за этот формальный момент, чтобы голосование было признано нерезультативным. К этому также добавилось сообщение о якобы минировании здания, где проходило заседание. Однако счетная комиссия, которую не выпустили за пределы большого зала и которая считала бюллетени и проводила свое заседание прямо за столом президиума, проголосовала за признание этого бюллетеня действительным и засчитала его в пользу Лабазюк. В конце концов, за Бочкареву проголосовали 26 депутатов, а четыре бюллетеня, которые соответствует количеству членов фракции "радикалов", оказались испорченными.

Поэтому на вынужденный перерыв, спровоцированный сообщением о взрывчатке, депутаты расходились уже с полномочным председателем, хотя "слуги" и их кандидат Бочкарева продолжали возражать против признания Виолетты Лабазюк избранной главой облсовета и пообещали обратиться в суд за обжалованием. Когда же правоохранители проверили помещение и позволили депутатам вернуться к работе, Лабазюк в качестве своего первого заместителя предложила представителя "Команды Симчишина", вице-мэра Хмельницкого Владимира Гончарука, которого поддержало большинство в 48 депутатов. За второго заместителя, партфункционера "ЕС" Валентина Соколюка проголосовали 40 представителей депутатского корпуса. И, в принципе, такие высокие цифры за заместителей могут свидетельствовать, что в некоторых фракциях, которые изначально были за "слугу" Бочкареву, изменили свою позицию и решили не продолжать раскол, а идти на сближение с тройственным союзом "КС"-"ЗМ"-"ЕС".

Главным же политическим выводом коалиционной комбинации, которая состоялась в Хмельницком областном совете, можно считать проигрыш Офиса президента и нынешнего ответственного за утверждение "зеленых" председателей областных советов Кирилла Тимошенко. А для партии "За майбутне", которая проиграла "слугам" несколько областных советов подряд (в их числе, в частности, Киевский и Сумской), победа на Хмельнитчине стала своеобразным реваншем.