В Киеве к теплу подключили 99% коммунальных многоэтажек, - Кличко

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В Киеве к теплоснабжению подключили 99% коммунальных многоквартирных домов. Тепло также предоставили до 96% учреждений социальной сферы. В то же время в столице время от времени вводят экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, без отопления пока остаются отдельные дома, где произошли аварии на теплосетях. Коммунальные службы устраняют повреждения. Дома ОСМД и ЖСК подключают к теплу по индивидуальным заявкам.

"К теплоснабжению в Киеве подключили уже 99% коммунальных многоквартирных домов. За исключением локальных случаев, где произошли аварии на теплосетях. Их устраняют. Дома ОСМД и ЖСК подключают по индивидуальным заявкам", - сообщил Кличко.

Также отопление уже получило 96% заведений социальной сферы. Их подключают по заявкам руководителей учреждений.

Мэр подчеркнул, что российские обстрелы продолжают разрушать энергосистему Украины — как объекты генерации, так и сети передачи электроэнергии.

"В столице, как и во многих других городах, ежедневно "Укрэнерго" вводит экстренные отключения электроэнергии. Энергетики работают круглосуточно над восстановлением электроснабжения. Городские службы ремонтируют поврежденные врагом объекты, чтобы обеспечить функционирование города и предоставление необходимых сервисов жителям", - отметил Кличко.

Напомним, что в Киеве с понедельника, 2 ноября, приступили к подключению к теплу жилых домов. Запуск централизованной системы теплоснабжения будет продолжаться до недели.