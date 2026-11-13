Трое пациентов пострадали из-за атаки РФ на медучреждение в Киеве, – Минздрав

Фото: ГСЧС Киева

В результате российской атаки на Киев повреждено одно из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук Украины

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадали трое пациентов медучреждения. Им предоставили необходимую помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет.

Пациентов, которые находились в поврежденных отделениях, перевели в другие отделения больницы.

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Ранее сообщалось, что персонал медучреждения эвакуировал в безопасное место 30 человек. Еще семь человек спасли чрезвычайники ГСЧС.