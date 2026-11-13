Российский удар по Одессе: количество пострадавших выросло
Число пострадавших в результате российской атаки на Одессу возросло до семи. Еще два человека погибли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Пятерых раненых доставили в больницу. Среди госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести.
Еще двоим пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.
Также в ОВА сообщили, что после российской атаки на Черноморск 11 ноября в больницах остаются четыре человека.
Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли удары по Одессе. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. В результате атаки в городе разрушен частный дом – спасатели потушили пожар.
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