Фото: ОВА

Число пострадавших в результате российской атаки на Одессу возросло до семи. Еще два человека погибли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Пятерых раненых доставили в больницу. Среди госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести.

Еще двоим пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

Также в ОВА сообщили, что после российской атаки на Черноморск 11 ноября в больницах остаются четыре человека.

Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли удары по Одессе. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. В результате атаки в городе разрушен частный дом – спасатели потушили пожар.