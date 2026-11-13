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Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
13 ноября 2026, 17:20

Есть все перспективы: что будет с ценами на горючее в Украине в ноябре

13 ноября 2026, 17:20
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Цены на бензин начали падать. Вернее – обвалились. Вчера группа упала на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Более того, текущие таможенные цены составляют 65-66 грн/л.
Цены на бензин начали падать. Вернее – обвалились. Вчера группа упала на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Более того, текущие таможенные цены составляют 65-66 грн/л.
Фото из открытых источников
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Волна уже опрокинулась на АЗС – сегодня национальные сети минус гривна, региональные начали вчера-позавчера. Сегодня средняя цена 88 грн/л, и если текущие закупочные цены удержатся, в течение 2-3 недель увидим 80, а затем и ниже.

По дизелю тоже есть улучшения, хотя и не столь радикальные. Но есть все перспективы снова увидеть меньше 100 грн/л еще в ноябре.

Многое будет зависеть не только от внешнего рынка. В октябре ощущался дефицит, из-за чего импорт топливовозами – наиболее дорогим транспортом – увеличился до более чем 105 тыс. т. Это самый большой показатель с осени 2023 года, когда рынок еще адаптировался к новой системе поставок после начала полномасштабного вторжения. Половину октября оптовые цены были выше розницы. (В комментах оставлю обзор того, какая заруба была с поставками в октябре).

На ноябрь прогноз составить сложно. С одной стороны, нокаутированы металлурги и аграрии, с другой – генераторный спрос и формирование запасов. (Кстати, напомню свою рекомендацию иметь запас всем, кто имеет возможность безопасного хранения).

Ну и смотрим на Ближний Восток и табло в Лондоне. Все шло неплохо, но сегодня снова небольшой подъем по дизелю.

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бензин АЗС цены
 
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