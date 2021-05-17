Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко

"Слугу народа" Василия Вирастюка остановили за шаг до желанного депутатского мандата только решением Верховного Суда. И теперь, похоже, власть просто не знает, что делать дальше

"Слугу народа" Василия Вирастюка остановили за шаг до желанного депутатского мандата только решением Верховного Суда. И теперь, похоже, власть просто не знает, что делать дальше

Как Верховный Суд не дал "слуге народа" отпраздновать победу на довыборах в Раду, как отреагировали на решение главной судебной инстанции оба главных кандидата, и какие варианты выхода из электорального тупика есть у власти, анализировал RegioNews.

Верховный Суд против Вирастюка. И Шевченко

Бесконечный сериал под названием "Промежуточные выборы в Верховную Раду на избирательном округе №87", как и обещал один из кандидатов (тот самый, которого объявили не выигравшим), прогнозируемо изменил вектор – очередные серии "снимали" в различных судебных инстанциях. И в конце апреля дело дошло до Верховного Суда (ВСУ).

1 мая, пока вся Украина праздновала-шашлыковала, Большая Палата ВСУ разобралась с ситуацией на надворнянских довыборах и приняла решение по иску Александра Шевченко. Решение было победным для "буковельца", но лишь частично. Действия Центризбиркома по установлению результатов выборов на 87-м, а также протокол, подписанный членами ЦИК, Верховный Суд забраковал. Таким образом Василий Вирастюк не стал народным депутатом.

Но вместе с тем - и это радостно подчеркнул у себя на facebook-странице кандидат от "Слуги народа" – идею о перевыборах на шести участках, на которых выигрывал Шевченко и результаты на которых не признавали в ОИК, БП ВСУ также не поддержала. Таким образом выдвиженец партии "За майбутнє" не получил шанс стать народным депутатом еще в этом избирательном процессе.

ЦИК согласилась. Кандидаты готовы к борьбе

После решения Большой палаты ВСУ должна была сказать свое слово Центральная избирательная комиссия. На это у ЦИК ушло несколько дней: только 5 мая она объявила о своем новом решении по многострадальным довыборам. Суть этого решения стала очередной победой Шевченко и звучит эта суть следующим образом – "отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданного им заявления".

Итак, Вирастюк нардепом стать уже не может. И ВСУ, и ЦИК это подтвердили официально. Но что же будет дальше? В Центризбиркоме прямо заявили, что не знают. Заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар, комментируя тупик на 87-м округе, сказал лишь, что комиссия ищет оптимальный путь для решения этой ситуации.

Шевченко еще до решения ЦИК призвал комиссию к объективности и действиям в рамках закона. Что, очевидно, намекало на положительную – для "замайбутновца" – позицию относительно шести скандальных участков. Вирастюк же обвинил Верховный Суд в затягивании избирательного процесса, вероятно, продолжая считать себя победителем довыборов. И заявил, что будет бороться: конечно же, за интересы избирателей и против узурпации власти олигархией.

Что дальше? Три возможных варианта развития событий

Несмотря на все заявления – как ЦИК, так и кандидатов – ситуация на довыборах в Надворной вполне очевидно зашла в тупик. И не только из-за формальных решений, но и благодаря фактической позиции, которую еще любят называть "политической волей". Именно она, как продемонстрировали действия президентской политсилы (в частности, массированный депутатский десант), и закрутила интригу на 87-м округе до неприличия. И именно она может помешать быстрому и логичному завершению этого избирательного процесса.

Быстрым и логичным можно условно назвать вариант №1 развития событий – новые выборы на округе №87. Возможно, с новыми кандидатами. Конечно, Шевченко останется. Вероятно, не станет менять своего кандидата "Слуга народа". "Свобода" и Руслан Кошулинский также могли бы сыграть на теме новых выборов – дескать, видите, до какого абсурда прихвостни Зеленского и Коломойского довели простую ситуацию, а наш кандидат тоже совсем рядом по результатам, так почему бы вам, дорогие избиратели, не показать дулю и "слуге", и "замайбутновцю". А вот другие партии, скажем, "Євросолідарність", могли бы и сыграть на новых лицах. Скажем, перед Пасхой под домашний арест отпустили Андрея Антоненко, и глава "ЄС" Петр Порошенко уже публично выразил ему поддержку, а также собрался к нему в гости. Такие вещи политики не делают исключительно на эмоциях. Так почему бы не выставить на новые выборы "главного политзаключенного страны"?

Вариант №1 при всей его простоте и логичности – невыгоден для действующей власти. После такого скандального протягивания Вирастюка в Раду он с большой вероятностью проиграет эти выборы, причем, возможно, даже и Кошулинскому (не говоря уже о Шевченко). Поэтому вряд ли ЦИК пойдет на такой радикальный – и невыгодный Банковой – шаг. Потому что это будет означать не только поражение в Надворной. Точнее, поражение - и не только в Надворной.

Вариантом №2 могли бы стать перевыборы на шести многострадальных участках. На чем настаивал, кстати, Шевченко, но теоретически такое решение может стать выигрышным и для кандидата от "Слуги народа". Но помехой стоит решение Верховного Суда. И здесь стоит еще раз вспомнить слова замглавы ЦИК – об "учете законодательно определенных полномочий ЦИК и позиции суда". Вероятно, на Банковой попробуют, как первый президент Украины в легендарном анекдоте, "пробежать между капельками". Впрочем, ситуация с Конституционным Судом продемонстрировала, что действующая власть напоминает, скорее, не хитрого и опытного номенклатурного бойца, а слона в посудной лавке. Поэтому в варианте №2 заложены серьезные риски для "Слуги народа".

Третьим же вариантом может стать то, в чем Вирастюк обвинял своего оппонента и судебную ветвь власти. Не имея возможности обеспечить победу своего кандидата, Банковая может сыграть в единственную возможную для нее игру. Игру именно в затягивание ситуации до бесконечности. Собственно, и не до бесконечности – дата следующих парламентских выборов известна, это октябрь 2023 года. А до того времени можно просто сделать вид, что ситуация на 87-м округе действительно зашла в тупик, и ничего дальше не делать для выхода из этой, скажем честно, искусственно созданной ситуации.

Без этого одного мандата не пострадает ни работа Верховной Рады в целом, ни голосование конкретной фракции "Слуга народа" в частности. Зато вариант №3 позволит Зеленскому и Ко сохранить хотя бы нейтральное лицо при откровенно неудачной игре. И, возможно, именно это станет главным итогом неожиданно скандальной избирательной кампании в предгорье Карпат.