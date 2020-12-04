Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Тернопольский облсовет

Глава«задира», победа без лидерства и неожиданная коалиция якобы идеологических противников. Так можно кратко охарактеризовать поствыборную ситуацию в Тернопольском областном совете

Глава«задира», победа без лидерства и неожиданная коалиция якобы идеологических противников. Так можно кратко охарактеризовать поствыборную ситуацию в Тернопольском областном совете

Тернопольщина продолжает цикл статей, в которых RegioNews рассказывает о том, кто и как формирует коалиции в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции.

Депутаты местного облсовета восьмого созыва, в число которых попали четверо последних глав Тернопольской ОГА - Олег Сиротюк, Степан Барна, Игорь Сопель и Владимир Труш - успели не только собраться на первую сессию, но и даже выбрать себе руководителя. Им достаточно прогнозируемо стал нардеп двух прошлых созывов от "Свободы" Михаил Головко, который оказался единственным кандидатом на данную должность. Поддержали его назначение 38 депутатов из 64-х. Между прочим, за время своей работы в стенах Верховной Рады Головко только запомнился законодательным спамом, огромным количеством депутатских запросов и драками, которые любили устраивать "свободовцы" как в помещении парламента, так и на Тернопольщине.

Аутсайдеры и андердог

Но тем не менее, лучше рассмотрим общий партийный состав Тернопольского облсовета. А он выглядит следующим образом: "Европейская солидарность" получила 17 депутатских мест, "Свобода" - 13, "За майбутне" - 12, "Слуга народа" и "Батькивщина" - по 8 мандатов. Шестой политсилой, которая преодолела проходной барьер, стала "Довира" с шестью депутатами.

Кстати, эта новообразованная партия "Довира", которую на Тернопольщине представляет нардеп из депутатской группы "Довира" Николай Люшняк, была одной из местных неожиданностей выборов-2020. Экс-"ударовца" и предпринимателя-агрария Люшняка знают в регионе как крепкого хозяйственника с высоким уровнем доверия в своем мажоритарном округе №166 с центром в Теребовле. Это позволило ему сначала дважды пройти в парламент и вот теперь, объединившись с представителем Полтавщины, главой депгруппы "Довира" Олегом Кулиничем, завоевать для этого политпроекта шесть депутатских кресел в стенах облсовета. Впрочем, самого Люшняка, который, конечно, не променял Верховную Раду на областную, заменил в итоге фермер, владелец частного агропромышленного предприятия "Довира" и фермерского хозяйства "Оберег Подолья" Олег Войцишин. Кроме того выбранная жителями области Ольга Насалик в итоге отказалась от депутатства в пользу Олега Щиголя, которого на первой же сессии облсовета назначили председателем ключевой комиссии по вопросам бюджета.

А вот для "Слуги народа" показатель в 8 депутатских "штыков" оказался откровенно провальным, особенно учитывая довольно значительную электоральную поддержку Владимира Зеленского на президентских, так и "СН" на парламентских выборах-2019. Да и проведенный "Рейтингом" опрос рисовал "слугам" в Тернопольском облсовете на 3-4 мандата больше. Первым номером "зеленых" во время этой избирательной кампании шел действующий глава ОГА Владимир Труш, который до осени прошлого года занимался предпринимательской деятельностью, однако менее чем за шесть месяцев сначала получил должность председателя Рогатинской РГА Ивано-Франковской области, а затем и возглавил Тернопольскую область.

По сравнению с прошлыми выборами в областной совет утратила позиции и "Батькивщина", которая в этом году решила сделать ставку на медиков - пять из восьми избранных депутатов имеют то или иное отношение к медицине, еще двое на момент выборов имели оплачиваемую работу в облсовете. Лишь Иван Бугай, за которого проголосовал 491 житель области, оказался военнослужащим, а точнее полковником, начальником Тернопольского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Лидеры гонки и неидеологическая коалиция

Уже традиционно для региона наибольшую электоральную поддержку здесь получили представители "Европейской солидарности" - партия в этом году завела в Тернопольский облсовет 17 своих представителей. Прошлую каденцию именно "порошенковцы" совместно с "тимошенковцами" составляли основу коалиционного большинства. Однако на этот раз местная "ЕС" во главе с экс-главой ОГА Степаном Барной ушла в оппозицию, причем сделали это сразу - на первом же заседании новоизбранного облсовета.

После объявления перерыва, необходимого для изготовления бюллетеней, которыми депутаты должны были голосовать за заместителей для уже выбранного "свободовца" Головка (в результате, первым заместителем главы облсовета стал экс-член УНП и участник АТО, ныне представитель "За майбутне" Владимир Болещук, а просто заместителем – депутат от "Слуги народа" и бывший руководитель ОГА Игорь Сопель), депутаты "Евросолидарности" и "Батькивщины" покинули сессионный зал. А уже вскоре в местных СМИ было обнародовано официальную позицию партии.

"Команда "Европейской солидарности" в Тернопольском областном совете совместно с политической партией "Батькивщина" переходит в оппозицию сложившейся пророссийской коалиции, которую образовали политсилы "Свобода", "За майбутне", "Довира" и "Слуга народа". Мы видим, что должности и собственные интересы представителей якобы национал-патриотической политической силы "Свобода" превышают здравый смысл и нивелируют любые ранее декларируемые ими ценности", - говорилось в слишком категоричном и откровенно политическом заявлении "ЕС".

Что же до самой "Свободы", то имея в своем активе 13 бойцов, эта политсила стала во главе новой коалиции. При этом следует заметить, что среди новоизбранных депутатов-"свободовцев" не оказалось ни одного беспартийного представителя, который бы присоединился к партии Олега Тягнибока ради мандата, а их средний возраст - менее 35 лет.

В противоположность этому 11 из 12-ти депутатов от "За майбутне", которая стала политическим партнером тернопольской "Свободы" в новой областной коалиции, не являются собственно членами этой партии Игоря Палицы. Единственное исключение – это уже упомянутый Болещук. И это в общем неудивительно, ведь немалое количество "замайбутновцев" еще недавно представляли совсем другие политпроекты – "УКРОП", "Народный контроль" и другие. А вот первый номер областного десанта "За майбутне" Василий Хоминец вообще до недавнего времени был заместителем председателя тернопольской городской организации ВО "Свобода". Это, кстати, прекрасно объясняет неожиданно гармоничный союз на уровне Тернопольщины этих, на первый взгляд, идеологически мало совместимых партий.