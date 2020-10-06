Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи

Украинский олигарх Ринат Ахметов использует любую возможность для усиления собственного влияния. И нынешние местные выборы не стали исключением

Украинский олигарх Ринат Ахметов использует любую возможность для усиления собственного влияния. И нынешние местные выборы не стали исключением

После того, как в электоральное и административное небытие ушел главный политический отряд Рината Ахметова "Оппозиционный блок", а также были потеряны налаженные механизмы взаимодействия с властью через администрацию Петра Порошенко, самому богатому украинцу пришлось искать новые способы утверждения своих интересов. Благодаря таким усилиям Ахметову-таки удалось существенно восстановить влияние и даже несколько расширить горизонты своей империи - комплексное стимулирование представителей "зеленой" власти помогло ему получить лояльность и на Банковой и в парламенте и, впоследствии, в правительстве. Более того, олигарх считает, что в его активе - целый премьер, энергетический министр и ряд фигур калибром поменьше, но таких, которые системно влияют на процессы.

Выстроив свою вертикаль "государства в государстве", у Ахметова теперь возникла потребность укрепиться в регионах, которые можно считать его опорной территорией и самой большой "кормовой базой". Речь идет о контролируемой Украиной части Донбасса, Запорожской и Днепропетровской областях. У него здесь сосредоточена большая часть производственных мощностей, поэтому другу всех президентов нужна защита от неожиданностей и обеспечения стабильности. Деньги, как известно, любят тишину, а ахметовские – тем более.

Благодаря местным выборам бизнесово-политическая империя Рината Ахметова собирается получить более плотный контроль над своими тремя базовыми регионами. Но сейчас, как выяснил RegioNews, это - не массовый отряд, который идет одной колонной под общими флагами, как было во времена Партии регионов и ее осколка "Опоблоку". Нынешняя политическая стратегия более гибридная, хотя от этого она не стала менее эффективной. Политические стратеги Ахметова вовремя почувствовали тенденцию к регионализации партийных проектов и используют это как одну из избирательных технологий.

Запорожье

На фото: Владимир Буряк

В Запорожье под контролем олигарха находится мощный градообразующий металлургический комбинат "Запорожсталь". Бывший главный инженер этого гиганта Владимир Буряк с прошедших выборов является городским головой Запорожья. И под его контролем находится также и Запорожский городской совет.

Буряк, бесспорно, является человеком Ахметова и пользовался его материальной и административно-политической поддержкой на выборах в 2015 году и в течение всей своей каденции. Когда Владимир Зеленский стал президентом, а Ахметов только начинал "наводить мосты" с новым хозяином Банковой, первый делал робкие попытки начинать избавляться от Буряка. Этого хотели в ЗеКоманде выходцы из Запорожья, например, вицепремьер-"цифровизатор" Михаил Федоров. Однако на практике столкнулись с суровою действительностью: никто не собирается отдавать им свою территорию. И Буряка и влиянием на горсовет, которые обеспечивают покой вокруг "Запорожстали", Ахметов не уступит.

Действующий мэр Запорожья идет на выборы с собственной Партией Владимира Буряка "Единение". Его личный рейтинг социологи называют достаточно высоким и предсказывают поддержку на уровне половины голосов избирателей. Партия рискует набрать несколько меньше, но вкупе с сателлитами сможет претендовать на большинство в горсовете.

"Зеленым" же, которые после тотальной победы на выборах по запорожской мажоритарке наивно ожидали, что и мэрское кресло само упадет им в руки, сейчас в городе "ловить" нечего. Их кандидат, заместитель председателя местной ОГА Виталий Тишечко, является нераскрученным в городе персонажем и конкуренцию Буряку сможет составить, разве что попав во второй тур и нажав на болевую точку антирейтинга протеже Ахметова. Впрочем, это довольно маловероятный сценарий, ведь у Буряка нет особых провалов, поэтому круг горожан, которые категорически выступают против него, относительно маленький.

Из угроз, которые нависают над Буряком, единственной является возможность его силового отстранения от гонки, о чем уже писал RegioNews. Но на фоне общей потери поддержки и падение рейтингов новой власти, подобные экзерсисы вряд ли является доступным инструментом политической борьбы для Банковой.

Днепропетровщина

На фото: Юрий Вилкул

На "малой родине" президента Зеленского - в Кривом Роге - собственность Ахметова также требует защиты и опеки. Ведь здесь расположены горно-обогатительные комбинаты, которые являются основой металлургической империи олигарха. До сих пор в Кривом Роге покой обеспечивал многолетний мэр города Юрий Вилкул, который оказался под угрозой. Но и здесь Ахметову, похоже, удастся сохранить статус-кво. Ведь даже если Вилкул-старший и проиграет эти выборы, то проиграет он их Дмитрию Шевчику - руководителю большого Центрального ГОКА, входящего в "Метинвест". Здесь Ахметову удалось "порешать" с Банковой, чтобы "Слуги народа" выдвинули его человека, а не какого-то непредсказуемого "Юзика".

Впрочем, зона интересов олигарха на Днепропетровщине не ограничивается лишь Кривым Рогом. За годы российской оккупации части Донбасса Ахметов потерял на той территории несколько важных для его системного бизнеса активов, что потребовало активного поиска "заменителей". В итоге существенными приобретениями оказались Днепровский меткомбинат и Днепровский коксохим, которые гармонично дополнили структуру "Метинвеста". А также "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго", которые влились в структуру энергохолдинга ДТЭК.

Это заставило владельца более внимательно отнестись к формированию власти не только на уровне своего криворожского бастиона, но и всей области. Так, в областной центр выбивать Бориса Филатова с мэрского кресла отправлен еще один политический "штык" Ахметова – Александр Вилкул. Бывший глава Днепропетровской ОГА времен Януковича действительно пользуется в Днепре существенной популярностью и стал едва ли не главным претендентом на выход в финал вместе с Филатовым. А учитывая феномен непредсказуемости второго тура и некатастрофичный разрыв в сегодняшних рейтингах и имеющийся материально-административный ресурс Ахметова, Вилкул-младший может выиграть у действующего мэра. А даже если и не выиграет, то заведет в городской совет мощную фракцию созданной под него партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива". А также сформирует большую фракцию в областном совете и сможет усилить свое влияние на уровне области.

Донбасс

На фото: Вадим Бойченко

Донбасс между тем остается сердцем империи Рината Ахметова. Здесь работают шахты, которые обеспечивают углем ахметовские ТЭС и его металлургические заводы. Здесь находятся коксохимические производства, входящих в технологическую цепочку производства металла. И здесь же, в Мариуполе, сосредоточено мощное металлургическое производство и морской порт, через который открывается путь продукции в мир.

В Мариуполе на страже спокойствия ахметовськой собственности стоит мэр города Вадим Бойченко, у которого также есть своя партия с "уникальным" названием "Блок Вадима Бойченко". И здесь его позиции, похоже, абсолютно непоколебимыми – более 55% готовы голосовать за эту партию, и более 72% - за самого Бойченко как за мэра города. И даже если предположить некоторую чрезмерную позитивность социологов, ни у прямого конкурента от ОПЗЖ, ни от любой другой политсилы нет шансов свергнуть действующего градоначальника и лишить Ахметова властного ресурса.

В регионе в целом также присутствует тенденция к монополизации олигархом местного самоуправления. В одном из богатейших городов области Покровске, где у Ахметова не было гарантированных вариантов "назначить" своего мэра, на свет вытащили беспрекословного местного авторитета, президента ПАО "Шахтоуправление "Покровское" (входит в "Метинвест") Леонида Байсарова – человека, мнения которого спрашивают во время любых выборов. Необходимость участия Байсарова обусловлена тем, что другие кандидаты, на которых мог бы поставить Ахметов, или отбились от рук, или имеют недостаточно шансов на победу. А угольный генерал, чье влияние на город кое-где превосходил влияния здешних мэров, является человеком из обоймы самого богатого украинца.

Кстати, своим появлением на гонках Байсаров сломал всю игру другим участникам, заняв верхнюю строчку рейтинга с существенным отрывом. И тем самым обезопасив Покровск от выхода из-под ахметовского протектората. Именную партию, между тем, технологи олигарха создавать под Байсарова не стали, а дали ему статус руководителя донецкой областной организации партии "Порядок", которая служит политическим прикрытием для протеже Ахметова и в других городах Донбасса.

Собственно, в этом регионе конкурентами Ахметова в определенной мере является не столько действующая украинская власть, сколько партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая пытается отхватить свою долю власти благодаря популярности своей откровенно пророссийской идеологии на этих землях. Поэтому одной из схем-предохранителей усиление влияния "медведчуковцев", которую применила Банковая не столько в своих, сколько в ахметовских интересах, стала история с внедрением в нескольких районах прифронтовой зоны Донбасса и Луганщины системы военно-гражданских администраций вместо избрания там органов местного самоуправления. То есть выборов там, где есть риск чрезмерного утверждения власти ОПЗЖ кума Путина, не будет. И кое-кто увидел в этом всем вездесущую "руку Ахметова", который этим решением в определенной степени обезопасил себя от непредсказуемого соседства.