Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло

«Зеленые» могут применить «тяжелую артиллерию» против действующего мэра Запорожья Владимира Буряка и за две недели до выборов упечь его за решетку. Но даже этот отчаянный шаг вряд ли принесет им победу на выборах

«Зеленые» могут применить «тяжелую артиллерию» против действующего мэра Запорожья Владимира Буряка и за две недели до выборов упечь его за решетку. Но даже этот отчаянный шаг вряд ли принесет им победу на выборах

Выборы городского головы Запорожья могут стать едва ли не самыми скучными и предсказуемыми за всю историю - с реальным кандидатом, у которого избирательная победа уже почти в кармане, админресурс в руках и безграничная любовь всех запорожских бабушек. Однако эксперты не исключают, что эта избирательная сказка может пойти по другому сценарию и буквально за несколько дней до дня голосования мэр окажется в следственном изоляторе.

Кто с кем в единении

На данный момент единственным действительно проходным кандидатом на пост запорожского городского головы является действующий градоначальник Владимир Буряк. По разным соцопросам, его рейтинг составляет от 43 до 57%. Таких показателей не было ни у кого, кроме Евгения Карташова, который занимал мэрский пост несколько каденций но ушел в отставку в 2010 году (поговаривают, что тогда представители Партии регионов поставили ему ультиматум: или он уходит на политическую пенсию, или – в кутузку, поэтому Карташов выбрал первый вариант).

Следует отметить, что в 2015-м Буряк впервые появился на политической арене Запорожья. До этого он работал главным инженером комбината "Запорожсталь". На выборы городского головы официально шел как самовыдвиженец, однако не каждому запорожскому псу известно, что всю его кампанию финансировал нынешний владелец "Запорожстали" Ринат Ахметов.

А кампания, следует отметить, была очень масштабной. Запорожцы шутили, что Буряк смотрит на каждого даже из утюга – весь город был "украшен" его бордами, городской транспорт ездил с портретами Буряка, горожанам раздавали гречку в пакетах с изображением кандидата, и огромными автобусами людей свозили на встречи с ним, которые происходили под предлогом благотворительных концертов – с котлетами, печеньем и разными другими вкусностями на столах. Корреспондент RegioNews когда-то также присутствовал на этих встречах и может с полной ответственностью заявить: потенциальный электорат приходил на них совсем не для того, чтобы послушать предвыборную программу кандидата. Однако схема сработала, поэтому те, кто наелся с Буряком, за него же и проголосовали.

Тогда, в 2015 году, за Буряка проголосовали более 55% запорожцев. Его основной конкурент – известный политик, на тот момент действующий нардеп и ректор Запорожского национального университета Николай Фролов "взял" менее чем 38% голосов. Тогда Фролов представлял Блок Петра Порошенко.

С того времени рейтинги Буряка практически неизменны. За период своего мэрства он почти не принимал непопулярных решений, активно пиарился на всем, чем только можно, имеет активную медиаподдержку в виде местной газеты со 100-тысячным тиражом (то, что это издание распространяется бесплатно – другой вопрос), нескольких местных интернет-СМИ и телеканала.

Была у градоначальника и оппозиция в Запорожском горсовете. Несколько "шумных" депутатов от УКРОПа постоянно то митинги против мэра организовывали, то разнообразные перформансы на сессиях устраивали. Однако в начале июля Буряк официально объявил о том, что повторно идет на выборы городского головы, а также о создании своей политической силы "Партия Владимира Буряка "Еднання". Почти одновременно все оппозиционеры в горсовете заявили о том, что... присоединяются к "Еднанню". Официальная версия – до боли "заезженная": объединяются ради консолидации, конструктива, мира пр. По неофициальным же данным, так называемым оппозиционерам сделали такое финансовое предложение, от которого они не смогли отказаться.

На тебе, Боже, что мне негоже

Накануне на предвыборной политической арене Запорожье появился еще один кандидат в мэры – Виталий Тишечко. RegioNews рассказывал, что 19 августа в город казацкой славы посетил лично президент Владимир Зеленский. Кроме того, глава государства побывал на недостроенных мостах и немножко "нагнул" областную полицию за торговлю наркотиками (в его же манере – еще и поставил сроки по борьбе с этим явлением), Зеленский также презентовал и кандидата в запорожские мэры от "Слуги народа". Именно им и стал Тишечко.

На фото: Виталий Тишечко

В региональном политикуме о господине Виталие заговорили совсем недавно, после того, как его кандидатуру согласовали на должность заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации. До этого он работал в структурах, аффилированных с "Мотор Сич", владельцем которой является нардеп многих прошлых созывов Вячеслав Богуслаев.

Предварительно говорили о том, что Тишечко – это человек исключительно Богуслаева, и "дед Слава", как его называют в Запорожье, пытается договориться с "зеленой" властью, чтобы та не препятствовала продаж "Мотор Сичи" китайцам. Кроме того, поговаривали, что господин Богуслаев принял на себя обязательства по финансированию предвыборной кампании как самого Тишечка, так и всей "ЗеКоманди", которая будет идти в городской совет. Тем временем источники RegioNews на "Мотор Сичи", близкие к Богуслаеву, уверяют, что Виталий Тишечко не является их человеком, и предприятие не оказывает ему поддержки, в том числе и материальную. К тому же шансов у господина кандидата на победу пока что не так много, а "дед Слава" не привык проигрывать.

"Если говорить о Буряке и Тишечко, то у действующего мэра стопроцентная узнаваемость. А это – архивеликий плюс. И на данный момент я не вижу кандидата, который бы мог составить ему достойную конкуренцию. К тому же Тишечко очень поздно "вывели" на политическую арену и у него нет времени на полномасштабную предвыборную кампанию", - говорит известный запорожский политолог Роман Пятигорец.

На фото: Роман Пятигорец

Также эксперт подтверждает то, о чем действующего городского голову Запорожья Буряка могут "снять" с гонки за несколько недель до выборов. "Тишечко – это весь силовой блок, который имеет власть. То же, не исключено, что Буряка могут в последний момент "сбить" с помощью правоохранителей", - говорит Пятигорец.

При этом он не исключает, что в случае развития такого сценария запорожцы принципиально проголосуют против провластного кандидата, и тогда шансы на победу одержит кандидат от третьей силы. Например, от "Европейской солидарности". Кстати, эта политическая сила еще не определилась с кандидатом на пост городского головы Запорожья. Как вариант – действующий депутат горсовета и директор запорожского "Эпицентра" Александр Константинов. Однако, его рейтинги слишком низкие, чтобы на достойном уровне конкурировать с Буряком.

На фото: Александр Константинов

Еще один кандидат в мэры, который внезапно появился, точнее, "был реанимирован" в запорожском политикуме – народный депутат Владимир Кальцев, который представляет ОПЗЖ. В последнее время в Запорожье ходят слухи о том, что господин депутат в очередной раз попытается занять кресло мэра – до этого он уже несколько раз претендовал на главную должность города, но постоянно проигрывал.

На фото: Владимир Кальцев

Сам же Кальцев ни подтвердил, ни опроверг эти слухи. В телефонной беседе с RegioNews он сообщил, что 15 сентября состоится партийный съезд ОПЗЖ, и именно тогда станет известно, кто же составит конкуренцию Буряку и Тишечку от этой партии. Относительно своего участия в борьбе Кальцев ответил коротко: "Это не исключено".

Что касается других политических сил, то они официально еще не представили своих выдвиженцев. Обещают назвать фамилии в течение ближайших недель. Однако, по словам экспертов, на сегодняшний день в Запорожье нет политиков, которые бы составили конкуренцию Буряку и Тишечку. То же теперь остается только ждать и наблюдать за процессом: удастся ли "ахметовцу" Буряку выдержать противостояние с президентской партией.