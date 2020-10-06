Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было

Фото: из открытых источников

За предыдущие сутки в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет. В обоих случаях вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши военнослужащие продолжают выполнять определенные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - отмечают в штабе.

В штабе также напомнили, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Старый Айдар, Шумы. Только от Вооруженных Сил к тушению очагов возгораний задействовано свыше 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники.

Напомним, ранее сообщалось, что в районах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступившим в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск.