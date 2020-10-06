Зеленский объяснил, почему выборы в ОРДЛО невозможны

Президент напомнил, что в одном из "минских" пунктов есть выведение всех незаконных военных формирований с территории, а потом – передача Украине контроля над границей

Президент напомнил, что в одном из "минских" пунктов есть выведение всех незаконных военных формирований с территории, а потом – передача Украине контроля над границей

Офис президента

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Нет. Я говорил и Президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель и Президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда", - ответил президент Украины на вопрос, могут состояться местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса.

Также Зеленский подчеркнул, что с точки зрения безопасности ситуации на неподконтрольном Донбассе не будет свободного доступа для всех партий, не будет работать правоохранительная система.

"Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемого Украиной, – ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должно контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Общественный взрыв у нас в Украине, тот или другой пункт – это просто физически невозможно", - подчеркнул глава государства.

В то же время он напомнил, что в одном из "минских" пунктов является вывод всех незаконных военных формирований с территории, а потом – передача Украине контроля над границей.

"И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризированные формирования и они не возвращаются", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президента назвали условия для проведения выборов в ОРДЛО.