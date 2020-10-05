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05 октября 2020, 20:59 1

В Виннице сняли с регистрации трех кандидатов в мэры

05 октября 2020, 20:59 1
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Фото из открытых источников
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В Виннице сняли с регистрации сразу трех кандидатов на должность городского головы.

Соответствующие постановления об отмене регистрации кандидатов обнародованы на сайте Винницкого городского совета, сообщает RegioNews.

Винницкая городская территориальная избирательная комиссия Винницкого района Винницкой области постановляет отменить регистрацию кандидата на должность Винницкого городского председателя на первых местных выборах 25 октября 2020 года (имя кандидата)”, – говорится в постановлениях.

Во всех трех постановлениях указано, что заявления от указанных кандидатов поступили в Винницкую городскую территориальную избирательную комиссию Винницкого района 2 октября.

Поскольку заявления поданы не позднее чем за 19 дней до дня голосования, они подлежат удовлетворению.

Напомним, в Казатине действующему мэру отказали в регистрации кандидатом на эту же должность

выборы мэр Винница Кандидат регистрация
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