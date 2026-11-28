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За прошедшие сутки российские войска атаковали Черниговщину. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще десять получили ранения

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает RegioNews .

По его словам, накануне русские войска атаковали беспилотниками Чернигов. Один из ударов пришелся на территорию местного предприятия, где возник пожар. Ее потушили спасатели.

"Российские удары унесли жизни 46-летнего мужчины, несмотря на то, что врачи боролись за него. Три человека пострадали, все на амбулаторном лечении", — сообщил Вячеслав Чаус.

Также российский FPV-дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в Семеновке. В результате удара поврежден автомобиль.

В субботу утром российские войска нанесли еще два удара по Корюковке. Под атакой оказались лесное хозяйство и одно из предприятий города.

Напомним, что в ночь на 28 ноября силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 141 из 162 беспилотников , которыми российские войска атаковали страну с вечера 27 ноября. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские дроны.